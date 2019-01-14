Экс-глава амурской инспекции госстройнадзора Игорь Красюк останется под стражей до февраля
Игорь Красюк, бывший руководитель инспекции государственного строительного надзора по Амурской области останется под стражей до 13 февраля. Благовещенский городской суд вынес решение о продлении меры пресечения экс-чиновнику.
Как сообщили в пресс-службе городского суда, ходатайство следователя амурского следственного управления о продлении Игорю Красюку меры пресечения поддержала городская прокуратура. Суд также счел, что, оставаясь на свободе, бывший чиновник может скрыться от органов следствия и суда и воздействовать на свидетелей.
Как сообщало Амур.инфо, экс-руководитель государственного строительного надзора по Амурской области Игорь Красюк был задержан по подозрению во взяточничестве в июне 2018 года. В настоящее время идет следствие. Бывшему чиновнику предъявлено обвинение по двум статьям – части 1 статья 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» и части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». По 285 статье максимальное наказание до 4 лет лишения свободы, а по 290-й – до 8 лет лишения свободы.
По версии следствия, Игорь Красюк с января 2012 года по июнь 2018 года покровительствовал отдельным строительным организациям, зная, что те строили многоквартирные жилые дома без разрешения на строительство и в отсутствие проектной документации. Сообщалось, что обвиняемый не выполнял надзорные полномочия, что повлекло существенное нарушение интересов государства в сфере соблюдения градостроительного законодательства, а также безопасности жизни и здоровья граждан.
После того как завершится следствие и обвинительное заключение будет утверждено прокуратурой, уголовное дело в отношение Красюка будет направлено в суд.
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