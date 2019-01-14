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14января
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Экс-глава амурской инспекции госстройнадзора Игорь Красюк останется под стражей до февраля

Экс-глава амурской инспекции госстройнадзора Игорь Красюк останется под стражей до февраля
Фото: Амур.инфо

Игорь Красюк, бывший руководитель инспекции государственного строительного надзора по Амурской области останется под стражей до 13 февраля. Благовещенский городской суд вынес решение о продлении меры пресечения экс-чиновнику.

Как сообщили в пресс-службе городского суда, ходатайство следователя амурского следственного управления о продлении Игорю Красюку меры пресечения поддержала городская прокуратура. Суд также счел, что, оставаясь на свободе, бывший чиновник может скрыться от органов следствия и суда и воздействовать на свидетелей.

Как сообщало Амур.инфо, экс-руководитель государственного строительного надзора по Амурской области Игорь Красюк был задержан по подозрению во взяточничестве в июне 2018 года. В настоящее время идет следствие. Бывшему чиновнику предъявлено обвинение по двум статьям – части 1 статья 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» и части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». По 285 статье максимальное наказание до 4 лет лишения свободы, а по 290-й – до 8 лет лишения свободы.

По версии следствия, Игорь Красюк с января 2012 года по июнь 2018 года покровительствовал отдельным строительным организациям, зная, что те строили многоквартирные жилые дома без разрешения на строительство и в отсутствие проектной документации. Сообщалось, что обвиняемый не выполнял надзорные полномочия, что повлекло существенное нарушение интересов государства в сфере соблюдения градостроительного законодательства, а также безопасности жизни и здоровья граждан.

После того как завершится следствие и обвинительное заключение будет утверждено прокуратурой, уголовное дело в отношение Красюка будет направлено в суд.

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#суды

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