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14января
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сегодня, 15:03 4

Амурчане могут легко рассчитать стоимость коммунальной услуги за вывоз мусора

Амурчане могут легко рассчитать стоимость коммунальной услуги за вывоз мусора
Фото: Амур.инфо

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области разработан онлайн-калькулятор. Он предназначен для расчета платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для населения.

«Сегодня в связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с первого апреля наиболее часто задаваемый вопрос, который поступает от амурчан: сколько нужно будет платить ежемесячно за коммунальную услугу по обращению с ТКО и как ее рассчитать, – рассказал министр ЖКХ области Сергей Гордеев. – Для того чтобы гражданам было проще рассчитать сумму платы за услугу, мы разработали онлайн-калькулятор, с помощью которого любой гражданин может получить расчет ежемесячного платежа за данную услугу, просто введя свои данные в графы».

Как сообщает пресс-служба областного министерства ЖКХ, онлайн-калькулятор расчета платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО размещен на сайте министерства, в разделе «Деятельность министерства», подразделе «Обращение с коммунальными отходами». Ссылка: gkh.amurobl.ru/pages/deyatelnost-ministerstva/obrashchenie-s-kommunalnymi-otkhodami/on-line-kalkulyator-rascheta-platy-za-kommunalnuyu-uslugu-po-obrashcheniyu-s-tko-dlya-naseleniya.

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#ЖКХ #интернет

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    45 минут назад

    Это что, реальная работа министерства? Калькулятор с перемножить одно на другое? Чо серъёзно? Это же кормушка! Чинуши не зря ведь так усердно толкают этут "реформу". Кормиться будут через общаг?

  • Nikodim

    Nikodim
    42 минуты назад

    а что там считать то через электронный калькулятор, если дебилы сделали для дебилов: площадь квартиры на тариф и без разницы, один ты живешь на 90 квадратах или вчетвером. и запустить это маразм в день смеха. что ж за страна то такая!?

  • Noir

    Noir
    38 минут назад

    Онлайн калькулятор). Там файл экселевский).

    А почему везде цены разные, от перерабатывающих заводов зависит? А в Свободном дешевле мусор в 2 раза...

  • Graf1977

    Graf1977
    31 минута назад

    Тсс..., тихо, тут целое министерство разрабатывалось, внедряло, запускали онлайн калькулятор, такую огромную работу провели, а вы тут как топором по суку: площадь на тариф и фсё!

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