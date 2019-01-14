Амурчане могут легко рассчитать стоимость коммунальной услуги за вывоз мусора

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Министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области разработан онлайн-калькулятор. Он предназначен для расчета платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для населения.

«Сегодня в связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с первого апреля наиболее часто задаваемый вопрос, который поступает от амурчан: сколько нужно будет платить ежемесячно за коммунальную услугу по обращению с ТКО и как ее рассчитать, – рассказал министр ЖКХ области Сергей Гордеев. – Для того чтобы гражданам было проще рассчитать сумму платы за услугу, мы разработали онлайн-калькулятор, с помощью которого любой гражданин может получить расчет ежемесячного платежа за данную услугу, просто введя свои данные в графы».

Как сообщает пресс-служба областного министерства ЖКХ, онлайн-калькулятор расчета платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО размещен на сайте министерства, в разделе «Деятельность министерства», подразделе «Обращение с коммунальными отходами». Ссылка: gkh.amurobl.ru/pages/deyatelnost-ministerstva/obrashchenie-s-kommunalnymi-otkhodami/on-line-kalkulyator-rascheta-platy-za-kommunalnuyu-uslugu-po-obrashcheniyu-s-tko-dlya-naseleniya.