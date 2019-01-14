На Зейской ГЭС начался капитальный ремонт гидроагрегата № 1

На Зейской ГЭС приступили к плановому капитальному ремонту гидроагрегата № 1. Он работает уже 44 года, и за это время капремонт на нем проводился семь раз. Агрегат полностью разберут, произведут регулировку кинематики рабочего колеса.

Работы на гидроагрегате проводятся в соответствии с производственной программой и годовым графиком ремонтов на 2019 год.

Специалисты отремонтируют вспомогательное оборудование, аварийно-ремонтный затвор с гидроприводом, проведут ультразвуковую и цветную дефектоскопию крышки турбины, болтов крепления и лопастей рабочего колеса. Параллельно с выполнением капитального ремонта первого гидроагрегата запланирована замена его системы возбуждения на новую производства ПАО «Силовые машины». Это позволит повысить системную надежность, снизить эксплуатационные и ремонтные затраты. Завершение работ запланировано на июнь 2019 года.

С целью обеспечения бесперебойной работы агрегатов и повышения надежности функционирования оборудования каждый гидроагрегат Зейской ГЭС проходит капитальный ремонт один раз в шесть лет. Для первого гидроагрегата это уже восьмой капитальный ремонт за 44 года. Первый гидроагрегат Зейской ГЭС мощностью 225 МВт состоялся в 27 ноября 1975 года. За время эксплуатации он отработал более 318 000 часов и выработал более 43 миллиардов киловаттчасов электроэнергии. Это 22 % от общей выработки станции за всю ее историю, сообщает пресс-служба Зейской ГЭС.