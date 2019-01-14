Амурчанам предлагают превратить медицинские маски в необычные аксессуары

Фото: 28.rospotrebnadzor.ru

Управление Роспотребнадзора по Амурской области объявило о старте фотомарафона под девизом «Амур_ПРОСТУДАSTOP». Цель данного мероприятия – профилактика ОРВИ и гриппа среди населения. Фотомарафон посвящен медицинским маскам.

Как пишет ведомство на своем сайте, медицинская маска является средством неспецифической защиты от респираторных инфекций, при правильном ношении снижает риск заражения ими. В странах Азии, например, респираторы и медицинские маски являются не только привычным, но и модным атрибутом.

«Модельные маски не только защищают от инфекции, но и являются отличным аксессуаром к повседневному гардеробу. Уважаемые амурчане! Изготовьте и вы модную, креативную медицинскую маску, сфотографируйте и пришлите нам по электронному адресу kursy@cge-amur.ru или разместите в социальных сетях с хештегом #Амур_ПРОСТУДАSTOP», – сообщает Роспотребнадзор.