Порыв в Благовещенске оставил 11 домов без горячей воды и тепла

В Благовещенске 14 января случился порыв на теплотрассе в районе улицы Загородной между Горького и Красноармейской. С 14 часов без горячей воды и теплоснабжения остались 11 домов по адресам: Красноармейская, 194, 188, 188/2; Загородная, 48, 69, 55, 53; Артиллерийская, 66, 67, 64/2; Горького 235. В них проживают около 1 600 жителей.

Как рассказали в АКС, место дефекта обнаружено. Проведена работа с управляющими компаниями. Температурный режим мониторят специалисты службы потерь и режимов энергопотребления АКС. Администрация города тем временем сообщила, что в связи с устранением аварии на сетях теплоснабжения до 15 января будет перекрыто движение транспорта по улице Загородной между Горького и Красноармейской. Мэрия просит водителей выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#ЖКХ #происшествия

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Екатерина PL