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14января
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сегодня, 14:51 0

На фестивале «Амурская осень» покажут семейный мюзикл «Лабиринты сна»

На фестивале «Амурская осень» покажут семейный мюзикл «Лабиринты сна»
Фото: labirinty-sna.ru

На фестивале «Амурская осень» в этом году планируется показать мюзикл для семейного просмотра «Лабиринты сна». Спектакль композитора Глеба Матвейчука поставлен по мотивам произведения Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес».

Президент «Амурской осени» Сергей Новожилов сообщил в соцсетях о том, что начал отсматривать спектакли, которые могли бы попасть в программу фестиваля.

«Смотрел спектакль Глеба Матвейчука "Лабиринты сна". Глеб и автор музыки, и режиссер спектакля. Можно сказать, это целиком авторский спектакль, и могу вам сказать, спектакль хороший... На фестиваль буду брать точно, тем более что он для семейного просмотра. Кстати, это и первый продюсерский опыт Глеба, с чем его и поздравляю!!!» – написал в своем аккаунте Сергей Новожилов.

На официальном сайте спектакля сообщается, что «Лабиринты сна» – это мюзикл современного поколения. «Алиса – молодая девушка, которая видит сон, но он отнюдь не безмятежен и безоблачен, а неизведан и непредсказуем. В затейливых лабиринтах сна Алисы кроется множество приключений, тайн и загадок, в процессе постижения которых и дети, и взрослые вместе с героями найдут новых друзей и сделают много полезных жизненных открытий», – сказано в описании к спектаклю. В числе персонажей мюзикла – Шляпник, Алиса, Гусеница, Кролик, Красная Королева, Туз, Валет, Тройка и Розовый Фламинго.

Ранее Амур.инфо сообщало, что фестиваль кино и театра «Амурская осень» в этом году пройдет с 14 по 22 сентября.

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