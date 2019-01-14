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14января
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сегодня, 14:31 0

Благовещенец купил в Беларуси анаболические стероиды и пошел под суд

Благовещенец купил в Беларуси анаболические стероиды и пошел под суд
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении одного из жителей областного центра. Мужчина был признан виновным в том, что приобрел в Беларуси анаболические стероиды, которые ему доставили почтой.

Это произошло в 2018 году. Горожанин занимался силовыми видами спорта и решил улучшить свои результаты. Не имея возможности приобрести для этих целей анаболические стероиды в России, он заказал их через интернет в Республике Беларусь – 100 таблеток. Покупка обошлась в 1 102 рубля. Стражи порядка взяли мужчину с поличным.

Суд приговорил горожанина к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком. А вещественные доказательства – таблетки – постановили уничтожить.

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#происшествия #суды

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