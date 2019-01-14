Более половины россиян выступают за отставку правительства

В России проводился социальный опрос населения о том, довольны ли россияне властью. Более половины опрошенных «Левада-центром» россиян выступают за отставку правительства. Но лично к главе кабинета министров Дмитрию Медведеву претензий у них нет.

Согласно данным опроса, 57 % респондентов недовольны неспособностью правительства справиться с ростом цен и падением доходов населения. 46 % опрошенных отметили неготовность обеспечить людей работой, 43 % – недостаток заботы о социальной защите граждан. 36 % убеждены, что нынешний состав правительства не может справиться с кризисом в экономике, 30 % высказались об отсутствии у кабинета министров продуманной программы экономического развития. В итоге за отставку действующего правительства высказались 53 % опрошенных респондентов, 40 % придерживаются противоположного мнения.

Претензий к деятельности кабинета министров не имеют лишь 7 % граждан страны.

Опрос был проведен в декабре 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке. В нем участвовали 1 600 человек в возрасте от 18 лет из 136 населенных пунктов РФ.

В октябре 2018 года проходил опрос о том, одобряют ли россияне деятельность Дмитрия Медведева. Только 34 % опрошенных специалистами «Левада-центра» жителей страны высказались положительно о деятельности министра, а 64 % респондентов высказались противоположно, сообщает News.ru.