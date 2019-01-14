Благовещенка рассказала, что в областном центре стреляли на детской площадке

Фото: Амур.инфо

Жительница Благовещенска Елена поведала, что стала очевидицей стрельбы на детской площадке в областном центре. Стрелял мужчина, который ранил бездомную собаку. Впоследствии животное умерло.

Елена рассказала ИА «Амур.инфо», что это произошло 9 января около 12 часов дня по адресу: улица Воронкова, 4/2.

«Я вышла из подъезда и пошла мимо лежавших собак. Примерно через 10 метров я услышала собачий визг. Повернулась – возле них стоял мужчина, и собака крутилась юлой. Я крикнула: "Что вы сейчас сделали?". У него в руке был предмет, завернутый в полиэтилен. Я кричу: "Вы, что, стреляли? У вас ружье в руках?". Он что-то сказал – я не поняла – и начал от меня удаляться», – рассказала горожанка.

По ее словам, мужчина скрылся с места происшествия. Елена обратилась в полицию.

12 января собаку, в которую, предположительно, стреляли, нашли мертвой в подвале. На теле животного люди обнаружили возможное пулевое отверстие.

Елена говорит, что хочет сделать экспертизу, чтобы установить причину смерти животного.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» сообщили, что по данному факту было обращение в полицию от горожанки. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас полицейские проводят проверку, выясняются причины и обстоятельства случившегося.