Детей смогут искать с помощью геолокации телефонов без разрешения суда

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Госдума в первом чтении приняла законопроект, который поможет ускорить поиск пропавших детей. Правоохранители смогут оперативнее получать данные геолокации мобильных телефонов или планшетов. Сейчас, чтобы узнать такую информацию, нужно получить разрешение суда. Это приводит к потере времени при поиске несовершеннолетних.

Как сообщает «Парламентская газета», депутаты предлагают внести изменения в закон «Об оперативно-розыскной деятельности». При этом планируется дать правоохранительным органам более широкие полномочия в вопросах поиска детей. Инициативу поддерживают МВД, Генпрокуратура, Следственный комитет и волонтёрские организации.

«За последние пять лет в России искали 40 тысяч несовершеннолетних, из них 13,5 тысячи – малолетние дети. В 2017 году было подано 8 тысяч заявлений об исчезновении детей, 40 процентов которых касаются малолетних», – сказала вице-спикер Ирина Яровая. По статистике, из всего количества уголовных дел о розыске граждан, 10 процентов касаются поиска несовершеннолетних.

Сейчас, чтобы получить информацию о местонахождении ребёнка по данным мобильного телефона или планшета, полицейским нужно получить разрешение суда. Это приводит к потере времени. Законопроект предлагает дать полиции право запрашивать информацию о геолокации на основании заявления родителей, опекунов или законных представителей ребёнка.

Ирина Яровая уточнила, что руководитель органа полиции должен вынести постановление о начале розыска по данным геолокации и уведомить об этом суд в течение 24 часов. Если мобильный телефон оформлен на третье лицо, то нужно получить согласие этого человека на получение данных о геолокации.

«Не всегда решение суда положительное, а если ребёнок потерялся в воскресенье, то правоохранительные органы теряют сутки, так как по выходным суд не работает», – рассказал о существующей ситуации руководитель Ассоциации волонтёрских организаций «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв.

«У полиции очень хорошо налажено взаимодействие с организациями, которые занимаются поиском детей. Получив данные геолокации, они смогут привлечь добровольческие ресурсы, чтобы максимально быстро найти ребёнка», – отметил Второв.

По информации Амурского следственного управления, в регионе данные геолокации правоохранители получают через суд в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«В законе или в подзаконных актах, которые будут приниматься в его развитии, должны быть прописаны гарантии соблюдения прав граждан, чтобы не было злоупотреблений. Судебный контроль существует, чтобы исключить злоупотребления возможностью отслеживания людей. Гарантии прав граждан должны соблюдаться. Когда законопроект примут во втором чтении, будет более понятно его содержание и как он будет работать», – сообщил Амур.инфо старший помощник руководителя СУ СК РФ по Амурской области Алексей Лубинский.