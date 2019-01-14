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14января
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сегодня, 12:50 0

В Райчихинске водитель сбил пенсионерку и заплатит 1,5 тысячи рублей

В Райчихинске водитель сбил пенсионерку и заплатит 1,5 тысячи рублей
Фото: marshrutca.ru

В воскресенье, 13 января, в Райчихинске произошло ДТП с пострадавшим. Под колеса иномарки попала пенсионерка.

Авария случилась около 13:30 возле здания «Амурского угля». Машина двигалась по улице Победы и на пешеходном переходе наехала на женщину. Пострадавшую доставили в городскую больницу.

В отделении ГИБДД Райчихинска сообщили, что автовладелец признал свою вину. Ему назначен штраф в размере 1 500 рублей, пишет местный портал «Маршрутка».

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#ДТП #происшествия #Райчихинск #транспорт

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