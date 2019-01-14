Прокуратура проверила преподавание истории в благовещенской школе

Прокуратура Благовещенска проверила информацию ИА «Амур.инфо» об учебнике истории, в котором написано, что Россия захватила Амурскую область в середине XIX века. Было установлено, что по таким учебникам обучаются школьники только одного учебного заведения столицы Приамурья.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в учебнике «История. Новое время. Конец XVIII – XIX век» под авторством Медякова и Бовыкина издательства «Просвещение» сообщается: после восстания тайпинов и Второй опиумной войны империя Цин лишилась ряда территорий: «Россия захватила Амурскую область, Франция – часть вассального Китаю Вьетнама, Япония – некоторые острова».

После публикации стало известно, что издательство «Просвещение» внесло правку в учебник. В новом варианте фраза о захвате Россией у Китая территории Амурской области отсутствует: «Хаосом в Китае поспешили воспользоваться европейцы. Англия и Франция развязали Вторую "опиумную войну" 1857-1860 гг. и получили доступ к внутренней торговле Китая. Франция захватила часть вассального Китаю Вьетнама, Япония – некоторые острова».

Прокуратура Благовещенска на основании публикации в ИА «Амур.инфо» провела проверку. Городское управление образования предоставило надзорному органу сведения о том, что обучение истории по этому учебнику ведется только в гимназии № 1. Он включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию. Директор гимназии также пояснила сотрудникам прокуратуры, что нарушений в работе учителя истории не было.

Министерство просвещения РФ дало пояснения, в которых сообщило, что в новой редакции учебника фразы о захвате Россией Амурской области нет. Поэтому по результатам проверки оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.