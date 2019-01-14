В городской больнице Благовещенска собираются сократить медицинских сестер

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В благовещенской городской клинической больнице собираются провести сокращение среднего медперсонала. Это коснется медицинских сестер службы ультразвуковой диагностики в самой больнице и подведомственных учреждениях – женских консультациях и родильном доме. Медики считают, что это скажется на качестве услуг.

По словам самих медсестер новостью о грядущем сокращении их огорошили сразу после новогодних праздников.

«Приходим мы после праздников, вызывают нас в кадры и дают почитать уведомления. Сейчас в каждом кабинете УЗИ работает медсестра с врачом и вот нас уведомили, что медсестер переводят в операторы, то есть ставки медсестры сокращают – ее не будет, будут просто операторы, работающие на компьютере, без медицинского образования. И дали нам три месяца, чтобы решить будем мы просто операторами, а не медработниками, или нет», – рассказывают медсестры.

По поводу сокращения выпущен приказ, который датирован 29 декабря 2018 года и подписан и.о. главного врача Андреем Роговченко.

В общей сложности, по официальной информации городской больницы, под сокращение попадает 11 человек. Из них 5 медсестер имеют высшую квалификационную категорию, еще две – квалификационную категорию.

«Если мы станем просто операторами, мы сразу лишаемся всех льгот, которые положены медработникам. У каждой уже большой стаж работы, категорию оплачивать нам не будет, меняется почти в два раза оклад, отпуск укорачивается – по медицине было 50 рабочих дней, а сейчас будет 39, увеличивается рабочий день – сейчас 7,5 часов как у медиков, а будет как у всех. То есть у нас убирают все надбавки. Президент издал указ, что медики и медсестры должны получать 30–40 тысяч, а зачем платить такие деньги, проще перевести нас в операторы с окладом в 6 тысяч, будем получать соответственно 15 тысяч или чуть больше. Мы станем обычными машинистками, всего лишимся, а заставят делать все тоже самое», – возмущаются медики.

По словам некоторых медсестер, перспектива переходить из медицинских работников в простые операторы их совершенно не прельщает. В связи с чем у них возникает вопрос: кто придет им на смену, если они откажутся менять профессию. Официально на смену сокращенным медицинским сестрам придут операторы электронно-вычислительных и вычислительных машин.

«Сказали, что до 1 апреля работаем по-старому. И про операторов –это все устные разговоры, официально нам никто еще ничего не предлагал. Наши врачи в шоке – как они будут работать без помощников – идти в ту же реанимацию, в тот же родильный зал, делать УЗИ-скринниги плодов будет кто – оператор после АмГУ или как вообще все это будет происходить, как будет соблюдаться санэпидрежима – непонятно. Тут знаете, какая тонкость получается: во-первых, медсестра должна работать с аппаратурой, должна быть вхожа в реанимацию, мы же обслуживаем ребятишек новорожденных в реанимации, тяжелых женщин, в родзале. Априори я вторая рука врача, я везде как ниточка за иголочкой с ней нахожусь, обрабатываю аппаратуру, дезинфекцию и утилизацию провожу в кабинете. Что на сегодня будет делать оператор – он просто будет набивать информацию и уходить, а кто будет обслуживать кабинет осуществлять санитарно-эпидемиологические нормы?», – спрашивают медсестры.

У врачей грядущие перемены тоже вызывают опасения.

«Все это может сказаться на качестве услуг. Сейчас мы ходим во взрослую и детскую консультацию, там нужно все датчики обрабатывать, мы не можем это делать все, а делают все это медсестры. Это просто нереально, если они уйдут я, честно говоря, даже не знаю, как мы дальше будем работать. Потому что каждый день на потоке по 20-30 исследований врач делает и все это медсестра набирает, термины все медицинские они прекрасно знаю, медсестры понимают нас уже с полуслова. Это сколько времени должно пройти, чтобы операторы научились. И еще вопрос: кто на эти 15 тысяч придет работать в роддом, возьмет на себя такую ответственность и такую нагрузку – нагрузка большая?», – говорит врач городского роддома.

В Благовещенской городской больнице ответили, что решение о сокращении должностей медицинских сестер службы ультразвуковой диагностики обусловлено наличием просроченной кредиторской задолженностью в учреждении. Экономия при этом составит почти 190 тысяч рублей в месяц.

«Сотрудникам, попавшим под процедуру сокращения будут предложены все имеющиеся вакантные должности, которые они могут занимать в соответствии с их образованием и состоянием здоровья, включая должности операторов ЭВМ, медицинских сестер», – говорится в официальном ответе за подписью и.о. главного врача городской больницы Андрея Роговченко.

На вопрос, по поводу того, что данная мера может негативно сказаться на качестве оказываемых в медучреждении услуг, в ответе говорится следующее: «Со стороны сотрудников службы ультразвуковой диагностики в адрес администрации учреждения не предоставлялись письменные сообщения с обоснованием несогласия сотрудников. Фактически, работа врачей ультразвуковой диагностики в тандеме со средним медицинским персоналом организованно только в дневное время. В вечернее и ночное время, а также в выходные дни работает один врач».

Медсестры собираются отстаивать свои права и обращаться в трудовую инспекцию, а также к губернатору.