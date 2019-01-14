Новые автобусы поступили в учреждения, подведомственные минсоцзащите Амурской области

14 января два учреждения, подведомственные региональному министерству социальной защиты населения, получили по одному автобусу на общую сумму более 3 миллионов рублей. Автомобили достались Райчихинскому центру содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей «Шанс» и Благовещенскому комплексному центру социального обслуживания населения «Доброта».

Райчихинский центр «Шанс» получил «Газель Next» – школьный автобус на 16 посадочных мест. Автобус оборудован сигнальной кнопкой, звуковыми и световыми сигналами, внутренней и наружной громкоговорящей установкой, опознавательными знаками «Перевозка детей», все сиденья в автобусе оборудованы ремнями безопасности.

Благовещенский комплексный центр «Доброта» получил автобус для перевозки инвалидов на шасси «Газель-Бизнес», где все сиденья оборудованы специальными ремнями безопасности. Всего в комплектации автобуса 7 сидений, 4 места для крепления кресло-колясок и электрогидроподъемник.

«При содействии губернатора региона Василия Орлова в Амурскую область в 2018 году из резервного фонда правительства Российской Федерации были выделены бюджетные средства на приобретение государственным учреждениям, подведомственным министерству социальной защиты населения области, шесть автотранспортных средств. Всего на покупку автомобилей из федерального бюджета выделено более 14 миллионов рублей. Автомобили получат Райчихинский центр "Шанс", Благовещенский комплексный центр "Доброта", Дмитриевский детский дом, Малиновский дом-интернат и реабилитационный центр "Бардагон". Все автомобили будут приобретены до 15 марта 2019 года», – сказала министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселёва.

Как отмечают в правительстве Приамурья, покупка новых автомобилей будет способствовать улучшению качества социальных услуг, предоставляемых детям, в том числе детям-инвалидам, повышению доступности социально значимых объектов и услуг для указанных категорий граждан и обновлению автотранспортного парка государственных учреждений, подведомственных региональному министерству социальной защиты населения.