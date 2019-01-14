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14января
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сегодня, 11:41 0

ГИБДД: в снежный городок Благовещенска можно заезжать только для подвоза грузов

ГИБДД: в снежный городок Благовещенска можно заезжать только для подвоза грузов
Фото: www.amur.info

В ГИБДД Благовещенска прокомментировали ситуацию с автомобилями, которые заезжали на территорию снежного городка. Автотранспорт может проехать на территорию в том случае, если к торговым точкам подвозятся грузы и иной возможности для этого нет.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ранее жители Благовещенска обратили внимание на то, что вечерами на территории снежного городка появляются автомобили, которые подъезжают к торговым точкам. Среди них были замечены автомобили такси, внедорожник.

В ГИБДД Благовещенска сообщили, что возможность проезда по территории городка регулируют Правила дорожного движения.

«В соответствии с пунктом 9.9 ПДД запрещается движение общественного транспорта по разделительным полосам, обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам, – объяснил старший госинспектор ГИБДД Благовещенска капитан полиции Олег Копейкин. – Исключения указаны в пунктах 12.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.7 и 25.2 ПДД. Допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям – при отсутствии другого пути. При этом необходимо обеспечить безопасность дорожного движения».

В ГИБДД пояснили, что район снежного городка ежедневно патрулирует экипаж ДПС, по улице Ленина в районе площади осуществляется автопатрулирование для контроля за безопасностью движения.

В случае нарушения правил дорожного движения, в том числе в районе снежного городка, необходимо сообщать по телефону 42-52-62 или 02.

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#Новый год #происшествия #транспорт

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