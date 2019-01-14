На Чигиринском водохранилище состоялся чемпионат по автогонкам на льду

На лед Чигиринского водохранилища в минувшие выходные съехались десятки автомобилей. В чемпионате Амурской области и Благовещенска по любительскому ралли приняли участие 60 экипажей. На Амур.инфо – фоторепортаж с соревнований.

В автогонках по льду участвовали не только амурчане, но и жители Хабаровска. Всех участников разделили на четыре класса в зависимости от типа автомобилей. В отдельный класс определили четырех девушек-автомобилисток. В чемпионате участвовал 14-летний парень. Его родители предоставили организаторам разрешение на включение юного водителя в состав участников соревнований.

Скоростная гонка проходила на время. При этом фиксируются время старта и финиша. Общее время прохождения трассы – от двух до трех минут, но лидеру удалось совершить заезд всего за 1 минуту 10 секунд. Каждый участник проводил три заезда, результат определялся по их сумме.

Для участия в гонках автомобили не готовятся специально, просто проходят контроль, чтобы убедиться – автомобиль технически исправен. По большей части в соревнованиях участвовали японские автомобили, отечественный автопром был в меньшинстве, но на уровне – «Жигули» и ВАЗ ловко входили в повороты, поднимая клубы снежной пыли.