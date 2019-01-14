Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:38 0

На Чигиринском водохранилище состоялся чемпионат по автогонкам на льду

На Чигиринском водохранилище состоялся чемпионат по автогонкам на льду

На лед Чигиринского водохранилища в минувшие выходные съехались десятки автомобилей. В чемпионате Амурской области и Благовещенска по любительскому ралли приняли участие 60 экипажей. На Амур.инфо – фоторепортаж с соревнований.

В автогонках по льду участвовали не только амурчане, но и жители Хабаровска. Всех участников разделили на четыре класса в зависимости от типа автомобилей. В отдельный класс определили четырех девушек-автомобилисток. В чемпионате участвовал 14-летний парень. Его родители предоставили организаторам разрешение на включение юного водителя в состав участников соревнований.

Скоростная гонка проходила на время. При этом фиксируются время старта и финиша. Общее время прохождения трассы – от двух до трех минут, но лидеру удалось совершить заезд всего за 1 минуту 10 секунд. Каждый участник проводил три заезда, результат определялся по их сумме.

Для участия в гонках автомобили не готовятся специально, просто проходят контроль, чтобы убедиться – автомобиль технически исправен. По большей части в соревнованиях участвовали японские автомобили, отечественный автопром был в меньшинстве, но на уровне – «Жигули» и ВАЗ ловко входили в повороты, поднимая клубы снежной пыли.

Просмотров всего: 153

#спорт #транспорт

распечатать

Фотогалерея

Общество

Новые автобусы поступили в учреждения, подведомственные минсоцзащите Амурской области

сегодня, 11:49
Общество

ГИБДД: в снежный городок Благовещенска можно заезжать только для подвоза грузов
Общество 7

В Благовещенске началась продажа льготных авиабилетов до Новосибирска
Спорт 1

Амурские спортсмены стали лучшими на соревнованиях по зимнему плаванию в Китае
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь