Автомобилист сбил девятилетнего пешехода в Благовещенске

В Благовещенске водитель малолитражки сбил ребенка. ДТП случилось в пятницу, 11 января, на нерегулируемом перекрестке Трудовой и Строителей.

Как сообщает городской отдел ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району, девятилетний пешеход переходил проезжую часть в зоне перекрестка, перед близко движущимися автомобилями. Ребенка сбил Mazda Demio. «В результате происшествия пешеход 2009 года рождения с травмами был доставлен в лечебное учреждение», – информирует ведомство.

За пятницу и выходные дни на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия. В трех ДТП три человека получили травмы.

Сотрудники ДПС ГИБДД пресекли 739 нарушений правил дорожного движения. 23 водителя задержаны за управление транспортными средствами при нахождении в состоянии опьянения. Еще два автомобилиста отказались от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Пять шоферов наказаны за то, что сели за руль, будучи лишенными водительского удостоверения. Еще девять автолюбителей привлечены к ответственности за то, что управляли без прав.

82 пешехода переходили проезжую часть в неустановленных для перехода местах. Четверо из них – несовершеннолетние. «Во избежание трагедий на дороге ежедневно напоминайте детям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Каждое утро перед школой проводите краткое напоминание о соблюдении правил дорожного движения», – напоминают автоинспекторы.