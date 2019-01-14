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14января
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сегодня, 10:43 0

В Британии посчитали, что рубль недооценен на 70 процентов

В Британии посчитали, что рубль недооценен на 70 процентов
Фото: Амур.инфо

Британский журнал The Economist выпустил очередной «индекс бигмака» и пришел к выводу, что официальный курс рубля к доллару занижен на 70 % по сравнению с реальным. При этом в США минимальная стоимость бургера $5,58 (373 рубля).

Бигмак в России стоит 110 рублей, что по официальному курсу (66,69 рубля за доллар) составляет 1,65 доллара. Поскольку в США тот же бигмак стоит целых 5,58 доллара, то рубль – самая недооцененная валюта из всех, рассмотренных журналом. То есть по курсу Центробанка доллар стоит гораздо дороже при сравнении ценников на одинаковые товары в разных странах.

В России бигмак стоит минимум 130 рублей. Эта цена указана на официальном сайте McDonaldʼs для подавляющего большинства регионов. Цена 130 рублей для Москвы оставалась неизменной как минимум с 2016 года, сообщает EG.ru.

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#жизнь #экономика

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