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В Благовещенске ночью горел двухэтажный жилой дом

В Благовещенске ночью горел двухэтажный жилой дом
Фото: www.province.ru

Ночью 14 января благовещенским пожарным поступило сообщение о возгорании по улице 50-летия Октября. Горел двухэтажный жилой дом. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе 10 человек и трёх единиц техники.

На момент прибытия огнеборцев шёл дым из-под крыши. Через девять минут после прибытия открытое горение было ликвидировано.

В результате пожара огнём повреждено перекрытие кровли на площади 5 квадратных метров и межэтажное перекрытие между вторым этажом и мансардой на площади 5 квадратных метров. Пострадавших нет. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

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#пожары #происшествия

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