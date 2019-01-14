В Благовещенске ночью горел двухэтажный жилой дом

Ночью 14 января благовещенским пожарным поступило сообщение о возгорании по улице 50-летия Октября. Горел двухэтажный жилой дом. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе 10 человек и трёх единиц техники.

На момент прибытия огнеборцев шёл дым из-под крыши. Через девять минут после прибытия открытое горение было ликвидировано.

В результате пожара огнём повреждено перекрытие кровли на площади 5 квадратных метров и межэтажное перекрытие между вторым этажом и мансардой на площади 5 квадратных метров. Пострадавших нет. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.