За 2018 год в Приамурье прокуроры выявили 85 тысяч нарушений законов

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В Амурской области сотрудники прокуратуры отметили профессиональный праздник. На торжественном мероприятии в ОКЦ были озвучены итоги работы за 2018 год. В целом прокуроры городов и районов области выявили больше 85 тысяч нарушений законов.

В ведомстве отметили, что 2018 год был непростым. Около 45 тысяч нарушений касались законности на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

Сотрудники прокуратуры восстановили права более 3 тысяч граждан социально незащищенной категории, из которых свыше 1 тысячи – дети. Ликвидирована задолженность по заработной плате на сумму более 380 миллионов рублей.

На торжественном мероприятии прокурор Амурской области Руслан Медведев поблагодарил ветеранов органов прокуратуры и поздравил всех работников с профессиональным праздником. Также на праздничном мероприятии сотрудникам ведомства вручили награды Генерального прокурора РФ.