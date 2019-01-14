Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:39 1

За 2018 год в Приамурье прокуроры выявили 85 тысяч нарушений законов

За 2018 год в Приамурье прокуроры выявили 85 тысяч нарушений законов
Фото: Амур.инфо

В Амурской области сотрудники прокуратуры отметили профессиональный праздник. На торжественном мероприятии в ОКЦ были озвучены итоги работы за 2018 год. В целом прокуроры городов и районов области выявили больше 85 тысяч нарушений законов.

В ведомстве отметили, что 2018 год был непростым. Около 45 тысяч нарушений касались законности на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

Сотрудники прокуратуры восстановили права более 3 тысяч граждан социально незащищенной категории, из которых свыше 1 тысячи – дети. Ликвидирована задолженность по заработной плате на сумму более 380 миллионов рублей.

На торжественном мероприятии прокурор Амурской области Руслан Медведев поблагодарил ветеранов органов прокуратуры и поздравил всех работников с профессиональным праздником. Также на праздничном мероприятии сотрудникам ведомства вручили награды Генерального прокурора РФ.

Просмотров всего: 257

#закон

распечатать


Общество 20

Детей-безбилетников могут запретить высаживать из общественного транспорта
Происшествия 14

Глава города Зеи оштрафован за отсутствие реестра дорог
Общество 5

Фекальная горка в Чигирях заинтересовала прокуратуру

Власть

Выборы депутатов в Прогрессе пройдут 3 марта
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    44 минуты назад

    интересно сколько у нас прокуроров-и потом посмотреть сколько дел в день они рассматривают?и стоит ли им за это поднимать зарплаты?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь