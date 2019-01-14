Лобода устроила скандал в аэропорту (видео)

Популярная в России певица Светлана Лобода отчитала сотрудницу аэропорта Шереметьево за некачественно оказанный сервис. Конфликт снял очевидец на видео.

Прилетев в Москву, певица устроила скандал в аэропорту Шереметьево. Как выяснилось, Лободу должны были встретить и забрать у паспортного контроля, однако этого не произошло. Из-за этого Лободе ей пришлось идти пешком до вип-зала. Певица оказалась очень недовольна таким обслуживанием, она отчитала работницу аэропорта, применяя при этом нецензурную брань.

Сотрудница аэропорта извинилась перед Светланой за ошибку, но звезду это не успокоило. «Мне не нужны извинения, – заявила ей Лобода. – Мне нужен профессионализм в работе. Мне нужно, чтобы меня обслуживали, и я плачу за это деньги, – четко и правильно. Вы говорите, что любите мои песни – тогда делайте всё правильно».

Из записи разговора стало понятно, что певица пообещала привлечь влиятельных знакомых для наказания сотрудников московского аэропорта. Исполнительница заявила, что Григорий Лепс также низко отзывался об обслуживании и даже устроил драку.

«Вы приходите и не делаете всё возможное для того, чтобы клиенту было комфортно, – упрекала Светлана. – И Григорий Викторович тоже жаловался именно на ваш ВИП, что проблема была именно с этим ВИПом. Ему вернули деньги, потому что он устроил здесь большой скандал. Потому что его тоже бросили. И он подрался с человеком».

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» сделала успешную карьеру в России. Ее песни возглавляют хит-парады, последние два года Лобода открыла концерт на Первом канале сразу после боя курантов 1 января. Известно, что Светлана требовательно относится к себе, своему коллективу и окружающим. Также Светлана регулярно подогревает интерес к своей личной жизни. Поклонники певицы считают, что младшую дочь Светлана родила от солиста популярной немецкой группы Rammstein.