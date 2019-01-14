В Благовещенске подано первое заявление на досрочную пенсию

В управлении Пенсионного фонда России зарегистрировали первое заявление о назначении страховой пенсии по старости. Его подала женщина 1963 года рождения. Страховой стаж у нее составил 37 лет 26 дней. Амурчанка выйдет на пенсию по достижении 55 лет без учета повышения пенсионного возраста.

С 2019 года пойти на заслуженный отдых на два года раньше общепринятого пенсионного возраста смогут мужчины при стаже в 42 года (но не ранее 60 лет) и женщины при стаже в 37 лет (но не ранее 55 лет). Федеральный закон об изменениях в пенсионной системе впервые вводит право на досрочную пенсию гражданам, имеющим длительный трудовой стаж. Эта норма распространяется на пенсии по старости на общих основаниях и на пенсии госслужащих.

Для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем учитывается только страховой стаж, а по сути – трудовая деятельность. Нестраховые периоды, такие как служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, период получения пособия по безработице, ухода за престарелым и инвалидом и другие в такой стаж не включаются.

«Территориальными подразделениями Пенсионного фонда в Амурской области проводится работа по выявлению граждан, имеющих длительный трудовой стаж и определению права получения ими досрочной страховой пенсии, – рассказывает начальник отдела организации назначения, перерасчета и выплаты пенсий ОПФР по Амурской области Наталья Кучеренко. – Предварительные списки, которые были направлены в районы, отработаны. По результатам оценки установлено, что количество граждан, претендующих на досрочное назначение пенсии в 2019 году, составляет 45 человек».

Проверить имеющийся на сегодняшний день стаж амурчане могут в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или на портале Госуслуг. Выписку из лицевого счета, содержащую сведения о стаже, также можно получить в клиентских службах ПФР и многофункциональных центрах. Если же в данных лицевого счета не учтены какие-либо периоды работы, подтверждающие документы необходимо предоставить в ПФР для того, чтобы эти данные были учтены при назначении пенсии.

Горячая линия отделения Пенсионного фонда России по Амурской области: (4162) 202-400.