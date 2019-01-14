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14января
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Проверку по факту смерти женщины, которую по ошибке отправили в морг, начала прокуратура

Проверку по факту смерти женщины, которую по ошибке отправили в морг, начала прокуратура
Фото: Ксения Пашкова

Прокуратура Белогорска проверяет информацию, полученную из СМИ, о смерти женщины, доставленной 12 января в морг. Ведомство сообщает, что в рамках прокурорской проверки будет дана оценка работе скорой медицинской помощи, а также сотрудника МО МВД России «Белогорский», принявшего решение о направлении женщины в морг.

Кроме этого, прокуратура намерена проконтролировать, как доследственную проверку по данному факту проведут следователи, а также выяснить, законным ли будет принятое процессуальное решение.

Как сообщало Амур.инфо, 12 января в селе Васильевка Белогорского района женщину посчитали мертвой и направили в морг. Однако оказалось, что она жива.

«Компания людей, жителей Васильевки, в субботу, 12 января, обнаружила свою родственницу без признаков жизни. Сообщили в полицию, прибывший сотрудник ОВД не стал вызывать скорую помощь, как того требует инструкция, а констатировал смерть женщины самостоятельно, без участия медиков. Вызвал ритуальную службу и направил ее в морг без каких-либо сопроводительных документов», – рассказывал главврач Белогорской больницы Михаил Данилов. Позже, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, женщина скончалась.

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В Белогорске проводят проверку по информации о женщине, доставленной живой в морг
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