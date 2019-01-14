Проверку по факту смерти женщины, которую по ошибке отправили в морг, начала прокуратура

Кроме этого, прокуратура намерена проконтролировать, как доследственную проверку по данному факту проведут следователи, а также выяснить, законным ли будет принятое процессуальное решение.

Как сообщало Амур.инфо, 12 января в селе Васильевка Белогорского района женщину посчитали мертвой и направили в морг. Однако оказалось, что она жива.

«Компания людей, жителей Васильевки, в субботу, 12 января, обнаружила свою родственницу без признаков жизни. Сообщили в полицию, прибывший сотрудник ОВД не стал вызывать скорую помощь, как того требует инструкция, а констатировал смерть женщины самостоятельно, без участия медиков. Вызвал ритуальную службу и направил ее в морг без каких-либо сопроводительных документов», – рассказывал главврач Белогорской больницы Михаил Данилов. Позже, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, женщина скончалась.