Дмитрий Быков раскритиковал Михаила Шолохова: обзор прессы

Почему китаянка перестала слышать мужские голоса; каковы признаки психического расстройства; как работали гении. Об этом в обзоре прессы рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

Журнал «Дилетант» я обычно начинаю читать с «Портретной галереи Дмитрия Быкова». По той простой причине, что у этого автора всегда свой оригинальный зачастую парадоксальный, а потому очень интересный взгляд на все, что нас окружает – на литературу, на политику, на… Да на всё. На сей раз Дмитрий раздраконил роман Михаила Шолохова «Поднятая целина». Пишет, что и не роман это вовсе, а набор картинок (хоть порой и очень сильных). Отмечает, что по большому счету это литературный штамп, состоящий из правильного партийца, неправильного партийца, роковой красавицы, которая водит за нос и правильного, и неправильного злодея из интеллигентов или белых и крестьянского шутника.

Мнение Быкова с моим не совпало, но это не означает, что я не рекомендую вам его публикацию в «Дилетанте».

Также в номере

После чтения Быкова, журнал просто листал, натыкаясь на ту или иную статью или заметку. Следующим по внимательности прочтения стал большой материал, посвященный монументу «Тысячелетие России». Он уникален как историей создания (1862 год, Новгород), так и сложным процессом выбора тех, кто заслужил право быть увековеченным в бронзе – а это 129 фигур. Что интересно, из этих 129 персонажей, только три женщины. Безусловно, вы назовете Марфу-посадницу. Конечно, там увидите княгиню Ольгу. А кого вы назовете третьей? – задаю я коварный вопрос.

И, зная, что вы ответили правильно, рассказываю, что список утверждал Александр II, который и не допустил поэтов Кольцова и Кантемира, флотоводца Ушакова, зодчих Воронихина, Баженова и многих других людей, кем гордится Россия. Почему? Подробности в «Дилетанте».

Полный абзац

Отложив в сторону «Дилетант», взялся за Maxim – не потому, что там много фото симпатичных девушек (хотя вы вряд ли мне поверите), а из-за публикаций. Прочел о молодой китаянке, которая потеряла способность слышать мужские голоса. Женские слышит, а мужские – нет! Вот ее парень попросит сварить борщ или приготовить салат «Хэйхэ», а она ноль внимания, фунт презрения! Осмотревший девушку лор разъяснил, что сегодня подобные явления – не редкость: из-за стрессов и хронической усталости у людей появляется нейросенсорная тугоухость, и они не могут слышать звуки определенной частоты.

Я пересказал это к тому, чтобы вы пореже волновались и почаще отдыхали. Представляете, до следующих выходных целых 5 дней! Ну не издевательство ли?

Напишут же такое

А вот материал, который требует от вас внимательного и вдумчивого прочтения. В нем приведены признаки психического расстройства. Все перечислять не буду, вам они хорошо известны, а назову только безразличие к оценке окружающих – раз, глюки (ну вдруг увидели белочку, которой вроде не должно быть) – два. Что бы еще назвать… Ну вот перепады настроения. Только что было все хорошо, а вот увидели, например, сотрудника ГИБДД или коллег – и все, весь мир плох, мягко говоря.

Прочитал я про эти признаки, сильно опечалился.

На посошок

На посошок я нашел симпатичную заметку в дайджесте «Удивительный мир». Здесь рассказано, что английским ученым удалось выяснить, как работали исторические личности, которые сейчас считаются классиками и гениями.

Оказалось, что многие из них, а если точнее, то большинство, вовсе не тратили на работу много времени, а занимались трудом всего по три-четыре часа в день. А остальное время проводили в раздумьях или отдыхая. Что, по сути, одно и то же. Кроме того, также в результате исследования оказалось, что большое количество часов, проведенных за работой, только ухудшало результат. В заметке в качестве примера названы Чарльз Диккенс, Анри Пуанкаре, Ингмар Бергман, Бернард Шоу, Эрих Ремарк, Ричард Олдингтон – я не всех перечислил.

И вот прочел я эту заметку и понял, что нашел еще один повод задуматься. На том и прощаюсь с вами.