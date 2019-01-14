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14января
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Пасмурно и снежно: прогноз погоды в Амурской области на 14 января

Пасмурно и снежно: прогноз погоды в Амурской области на 14 января
Фото: vk.com/takeacat

В понедельник, 14 января, в Амурской области пасмурно и снежно. В южных районах ожидается слабый снег, в северных тоже снег – от слабого до умеренного.

В южных и центральных районах области юго-западный ветер разовьет скорость от 2 до 7 метров в секунду. При этом похолодает до 11…16 градусов.

В северных районах скорость юго-западного ветра также колеблется от 2 до 7 метров в секунду, местами возможно усиление порывов до 12 метров в секунду. Температура воздуха – 13…18 градусов со знаком минус. По крайним районам местами ожидается до 25 градусов мороза.

В Благовещенске облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, скорость – от 2 до 7 метров в секунду. Уличные термометры покажут 13…15 градусов ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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