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14января
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сегодня, 01:07

Гороскоп на 14 января: Козерогам стоит отдохнуть, а у Дев изменения в карьере

Гороскоп на 14 января: Козерогам стоит отдохнуть, а у Дев изменения в карьере

Восход Солнца: 08:24
Заход Солнца: 16:52
Солнце в Козероге.

Овен. Не стоит в поисках недостижимого идеала метаться от одного объекта внимания к другому. Вы должны определиться в выборе приоритетов.

Телец. В общении с любимым человеком могут возникнуть трудности, которые вы сможете легко разрешить, если не станете ни в чем обвинять партнера. От вас требуется только нежность и мягкость.

Близнецы. Благоприятный день для решения бытовых проблем, обращения к начальству или в правительственные учреждения, для карьеры и учебы.

Рак. Бытовые проблемы не так уж страшны, и сегодня вы разберетесь с ними за пару часов. Зато после обеда вы можете с чистой совестью отдохнуть.

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Лев. Венера наделит вас тонким художественным вкусом и разносторонними интересами, обеспечит потребность в любви и партнерстве.

Дева. Звезды приготовили для Вас не только новый, но и крутой поворот в карьере. Ваши мечты начинают сбываться с такой скоростью, что вы даже радоваться не успеваете.

Весы. Обдуманные действия имеют значительные шансы на успех. Не исключено, у вас появится желание внести какие-либо коррективы в личную жизнь.

Скорпион. Скорпиону будет сложно настроиться на новую и долгосрочную работу. Ну, с начальством не поспоришь, поэтому придется взять на себя ответственность за часть крупных проектов.

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Стрелец. Стрельцам стоит доводить до конца текущие дела. Особенно важно закрыть совместный проект, выполнить обещание, закончить лечение, восстановить нарушенный баланс в случае недоразумений.

Козерог. Отложите дела, если почувствуете, что устали. Этот день будет относительно легким для тех, кто умеет приспосабливаться к обстоятельствам.

Водолей. Водолеям сегодня пригодится сдержанность, либо опыт самоограничения. Возможно, придется побыть в уединении, или сменить неформальное общение на официальное.

Рыбы. Благоприятный период для расширения общения. Вероятны новые знакомства или возобновление старых связей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось фальсификация, аджика, испуг, опилки, то посмотрите значение в соннике.

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#гороскоп #гороскоп на день

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