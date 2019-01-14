Гороскоп на неделю 14 – 20 января: Козерогов ждут перемены, а Раки решат проблему

Общий астрологический прогноз на неделю с 14 по 20 января для всех знаков Зодиака.

Овен. Оформление документов может занимать много времени на этой неделе, но вы не почувствуете отвращения к этому роду деятельности. Все будет получаться легко и без ошибок. Постарайтесь вечерами проводить больше времени с семьей, а если соберетесь в гости, не забудьте приобрести что-нибудь вкусное к чаю.

Телец. Для типичных Тельцов эта неделя может быть связана с неожиданными изменениями или какими-то стрессовыми событиями, на которые придется оперативно реагировать. Звезды советуют вам не делать того, что могло бы повысить риск получения травм или увеличить риск финансовых убытков. Конец недели обещает быть сложным и напряженным.

Близнецы. Близнецам в начале недели, скорее всего, придётся заниматься совсем не теми делами, которые изначально планировались. Постарайтесь подстроиться, и тогда все останется на своих местах. Выходные обещают быть яркими и необычными.

Рак. В этот период ваше внимание будет направлено на решение материальных вопросов. Работа по найму в это время может быть выгодной, но для бизнеса и инвестиций время неподходящее.

Читайте также

Гороскоп на 14 января: Козерогам стоит отдохнуть, а у Дев изменения в карьере

Лев. У Львов в первой половине недели могут произойти положительные подвижки в карьере. Возможно, вы не получите новой должности, однако ваше положение может укрепиться благодаря поддержке влиятельного покровителя. Звезды рекомендуют заняться спортом, сейчас самое располагающее для этого время.

Дева. На этой неделе вы сможете взять под свой контроль ситуацию, которая ранее вам почему-то не подчинялась. Возможно, вы найдете оригинальный подход, который поможет вам «усмирить» обстоятельства.

Весы. Для Весов начало недели может быть связано с усилением партнерских разногласий. Ваши нестандартные поступки могут быть восприняты партнером как знак неуважения. Старайтесь согласовывать свои действия с партнером, если вам не безразлично его отношение.

Скорпион. Вы лишний раз убеждаетесь, что просто так в мире ничего не происходит. Сейчас самое время настроиться на рабочую волну и доказать всем, что Вы тот человек, который необходим всем.

Читайте также

Гороскоп на январь 2019 года: у Раков изменится жизнь, Львы почувствуют свободу

Стрелец. Это благоприятное время для Стрельцов, планирующих изменить жизнь. Самое время заняться саморазвитием и купить то, на что давно откладывали деньги. Не забудьте, что все окружающие ждут от Вас только хороших результатов.

Козерог. На этой неделе у Козерогов произойдут важные перемены и изменения в жизни. Вы можете многое сделать и изменить на этой неделе, если постараетесь и приложите к этому все силы. Удача на Вашей стороне.

Водолей. У Водолеев в первой половине недели складываются хорошие отношения в партнерстве. Это касается в первую очередь супружеских отношений, хотя может затрагивать и деловую сферу. Во второй половине недели что-то может пойти не по плану, но это сыграет Вам на руку.

Рыбы. Если вы не будете лениться, проявите немного усердия и серьезно подойдете к делу, оформите документы и спокойно отнесетесь к формальностям, то ваше финансовое положение постепенно улучшится. Начало недели обещает быть необычным и ярким.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось фабриковать, перчатки, бамбук, хвост, то посмотрите значение в соннике.