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13января
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Большинство благовещенцев постеснялись видеокамер и не открыли двери колядующим (фото)

Большинство благовещенцев постеснялись видеокамер и не открыли двери колядующим (фото)
Фото: amur.info

13 января благовещенская театральная студия «Этюд» устроила традиционные колядки. Вот уже седьмой год подряд участники студии наряжаются в костюмы и ходят в гости к незнакомым людям. Только вот открывали дверь далеко не все горожане. Колядующие связали это с тем, что рядом были видеокамеры и журналисты.

Сначала коллектив собрался в ГДК, чтобы погадать. Гадали участники театральной студии разными старинными способами: на блюдцах, воде, кольце.

А после ряженые пошли колядовать в ближайший дом, находящийся рядом с горпарком. Но колядки дались нелегко: то коллективу было трудно попасть в подъезд, то жильцы не открывали двери своих квартир. Но даже тем, кто не пустил на порог колядующих, посыпали коврики у дверей пшеном. Как говорят ряженые, это хорошая примета.

«Семь лет наш коллектив ходит по квартирам и колядует. Так как дома мы выбираем практически одни и те же, люди нас знают и ждут. И некоторые даже обижаются, если мы к ним вдруг не зашли. Но некоторые не открывают двери, боятся. Мы сделали вывод, что они боятся телекамер. Потому что мы зашли в один поезд, с нами не было телекамер и журналистов и нам сразу в трех квартирах открыли двери. А там, где рядом были съемочные группы, двери не открывали», – поделилась руководитель театральной студии «Этюд» Екатерина Набока.

Но, как отмечают колядующие, двери люди не открывают и по другим причинам. «Кто-то говорил, что у них в квартире болеет вся семья. Мы конечно их поздравили, пожелали здоровья и пошли в другие квартиры. Разные обстоятельства бывают. Мы верим в лучшее и думаем, что те, кто не открывает дверь, делает это по каким-то серьезным причинам», – добавила Екатерина.

Коллектив ГДК – единственный в городе, который колядует. в новогодние и рождественские праздники. Делают они это только после Рождества, а не до, как это принято. Причина тому – занятость коллектива в различных праздничных мероприятиях. Колядующие говорят, если они побывают у кого-то в доме, то эту семью ждет счастье в наступившем году. Подробнее о прошедших колядках можно прочитать в разделе «Культпросвет».

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#жизнь #праздники

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