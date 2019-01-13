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13января
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сегодня, 17:39 0

В Благовещенске горели строительные вагончики, в Тынде – нежилой дом

В Амурской области 13 января случилось несколько пожаров. Так, в Благовещенске горели строительные вагончики, в Тынде – нежилой дом, а в Свободном – автомобиль. Во всех пожарах обошлось без пострадавших. Причины и виновники устанавливаются.

Сообщение о пожаре в областном центре по улице 50-летия Октября поступило 13 января в 03:09. Произошло возгорание двух строительных вагончиков. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы специализированной пожарно-спасательной части и пожарных частей № 1, № 2 и № 12 города Благовещенска в составе 25 человек и семи единиц техники. Через 16 минут после прибытия было ликвидировано открытое горение. Строительные вагончики уничтожены огнём изнутри по всей площади.

В Тынде сообщение о пожаре по улице Строительной поступило в 02:49. Произошло возгорание частного одноэтажного нежилого дома. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы пожарной части № 3 в составе пяти человек и двух единиц техники. Через семь минут после прибытия было ликвидировано открытое горение. В результате пожара огнём повреждена стена и крыша на общей площади около 30 квадратных метров.

А в Свободном тушили автомобиль иностранного производства. Сообщение о пожаре по улице Кривой поступило в 13:50. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы пожарных частей № 5 и № 6 города Свободного в составе шести человек и двух единиц техники. Через две минуты после прибытия было ликвидировано открытое горение. В результате пожара огнём повреждён моторный отсек автомобиля по всей площади, сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары #происшествия

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