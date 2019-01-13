В Благовещенске началась продажа льготных авиабилетов до Новосибирска

Авиакомпания «Сибирь» (S7) открыла продажу льготных билетов по субсидированному тарифу из Благовещенска до Новосибирска и в обратном направлении. Полеты будут осуществляться до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщили в министерстве транспорта Амурской области.

По информации ведомства, стоимость билета в одну сторону составит 4 500 рублей. Между тем на направление Благовещенск – Москва – Благовещенск льготные тарифы еще не заведены.

Как сообщалось ранее, с мая из Благовещенска в Москву начнет летать самолет авиакомпании S7. Беспосадочные рейсы будут осуществляться три раза в неделю, начиная с 24 мая.

Воспользоваться льготными перелетами смогут граждане РФ в возрасте до 23 лет, также граждане в возрасте свыше 60 лет для мужчин и свыше 55 лет для женщин, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, инвалиды детства второй и третьей группы и родители многодетных семей.