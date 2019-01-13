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13января
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Понедельник принесет Приамурью снег

Понедельник принесет Приамурью снег

В Приамурье 14 января ночью и днем будет облачно, в большинстве районов пройдет слабый и умеренный снег. В ночные часы скорость ветра составит 2-7 метров в секунду, днем местами по северу он усилится до 12 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 22…27 градусов, местами будет минус 30…35. Днем термометры покажут минус 13…18, местами будет минус 23…28.

В Благовещенске в этот день облачно, днем ожидается слабый снег. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит минус 21…23, днем будет минус 13…15, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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