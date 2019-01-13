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13января
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сегодня, 15:26 0

Амурские спортсмены оказались лучшими на соревнованиях по зимнему плаванию в Китае

Амурские спортсмены оказались лучшими на соревнованиях по зимнему плаванию в Китае

Амурские спортсмены впервые победили в командном зачете на международных соревнованиях по зимнему плаванию в провинции Хэйлунцзян. Они проходили в городе Ичунь. Неизменно в них принимали участие сильнейшие пловцы КНР, России и ряда других стран.

В четвертых по счету соревнованиях участвовало порядка 15 команд. После завершения выступлений на различных дистанциях сразу у трех сборных было равенство очков. Решающую эстафету выиграли гости из России, хозяева оказались на втором месте, команда Харбина на третьем.

Победу Амурской области принесли: Эдуард Ходаковский, Владимир Чегорин, Наталья Гнутова, Александр Голубкин, сообщает министерство спорта Приамурья.

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#Китай #спорт

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