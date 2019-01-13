В Чигирях торжественно открыли первый в Приамурье футбольный манеж (фото)

Площадь футбольного поля составляет более 3 тысяч квадратных метров. Крытый футбольный стадион сделали как для начинающих, так и для опытных футболистов. Заниматься на поле могут все желающие на коммерческой основе круглый год.

Площадка разделена на три футбольных мини-поля, размером 40 на 20 метров. Здесь смогут тренироваться одновременно несколько команд. Делать это игроки будут в тепле: воздух в манеже согревают две тепловые пушки. Температура может достигать плюс 20 градусов, даже если на улице морозы.