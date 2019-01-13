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13января
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сегодня, 12:39 5

В Чигирях торжественно открыли первый в Приамурье футбольный манеж (фото)

В Чигирях торжественно открыли первый в Приамурье футбольный манеж (фото)

12 января состоялось открытие футбольного манежа на территории Чигиринского сельсовета. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте сельсовета. Проект реализовали амурские предприниматели. Подобных манежей в Амурской области нет, похожий установлен на Сахалине.

Площадь футбольного поля составляет более 3 тысяч квадратных метров. Крытый футбольный стадион сделали как для начинающих, так и для опытных футболистов. Заниматься на поле могут все желающие на коммерческой основе круглый год.

Площадка разделена на три футбольных мини-поля, размером 40 на 20 метров. Здесь смогут тренироваться одновременно несколько команд. Делать это игроки будут в тепле: воздух в манеже согревают две тепловые пушки. Температура может достигать плюс 20 градусов, даже если на улице морозы.

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#спорт

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    27 минут назад

    Хорошее дело. Молодцы предприниматели!

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    26 минут назад

    Правильно было-бы написать фамилии Предпринимателей

  • Myxira

    Myxira
    19 минут назад

    Здорово, молодцы!

    *** интересно, а летом как используется такой манеж? кондиционирование?

  • Никодим

    Никодим
    14 минут назад

    отличное поле. Проверено.

  • Graf1977

    Graf1977
    3 минуты назад

    Молодцы-предприниматели!

    Вот если что то благое делают частники то все хорошо получается, но как наша власть возьмется за что нибудь так все через одно место выходит, сразу в такой момент вспоминается горнолыжный спуск в Натальино!)))

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