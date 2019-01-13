Администрация Белогорска: семья, из которой ушел 10-летний мальчик, неблагополучная

В поисках ребенка участвовали более 100 сотрудников полиции и около двух десятков волонтеров. В оповещении о пропавшем ребенке был задействован проект в социальных сетях «Открытый муниципалитет». В соцсетях, на местных и областных сайтах были размещены ориентировки о ребенке с просьбой о помощи. О ситуации глава Белогорска Станислав Мелюков доложил губернатору Амурской области Василию Орлову. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего».

На момент выполнения розыскных мероприятий, обследования жилого фонда и общественных территорий города разыскиваемый спал. Выяснилось, что 11 января после конфликта с матерью Кирилл ушел кататься на горки в ледовом городке, где и познакомился со сверстником, который предложил переночевать у него дома.

В правоохранительных органах отмечают, что семья неблагополучная, ранее проживала в селе Широкий Лог Серышевского района. Месяц назад, поругавшись с отчимом мальчика, мать с сыном переехала в Белогорск и жила у своей матери. Мальчик был устроен в школу № 10.

11 января, помирившись с сожителем, мать забрала документы из школы с намерением вернуться в Широкий Лог к возлюбленному. «Мальчик, судя по всему, не захотел возвращаться и ушел из дома. Почему мать решила обратиться в полицию лишь спустя сутки отсутствия ребенка по месту проживания, вразумительных пояснений правоохранительным органам она дать не смогла. При этом у нее также есть дочь, которая регулярно уходила из дома. Мальчик в настоящее время находится с родным отцом», – пояснили в администрации Белогорска.