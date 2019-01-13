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13января
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Фекальную горку в селе Чигири убрали

Фекальную горку в селе Чигири убрали

На улице Алексеевской в селе Чигири завершились работы по уборке наледи, появившейся из-за разлившихся нечистот. Об этом сообщает администрация Благовещенского района. По образовавшейся фекальной горке все новогодние каникулы катались дети.

Как сообщалось ранее, нечистоты лились на дорогу из переполненных септиков домов на улице Алексеевской. Управляющая компания перестала обслуживать эти дома. Проверку ситуации на основании публикации в СМИ начала прокуратура. В пятницу, 11 января, на проблемном участке появилась спецтехника, которая начала убирать нечистоты.

Тем временем на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям Благовещенского района дому назначили временную управляйку, так как прежняя отказалась от обслуживания.

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#ЖКХ

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Дому в Чигирях, чей септик «создал» фекальную горку, назначили временную управляйку
Комментарии
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  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    В Центральных СМИ прославились.

    Горка из заледеневших фекалий в Амурской области вернулась

    https://lenta.ru/news/2019/01/12/vernulasi/

    В селе Чигири Благовещенского района Амурской области, где была ликвидирована горка из обледеневших фекалий, начала расти новая. Образование наледи запечатлел на видео один из местных жителей, ролик опубликован на YouTube-канале издания «Амур.инфо».

    Как видно на кадрах, содержимое септика по-прежнему продолжает вытекать на дорогу и замерзать. «12 января опять все потекло, несмотря на то, что экскаватором горку убрали... Три дня — и все вернется», — прокомментировал автор.

    Ранее в субботу, 12 января, представитель районной администрации заявил, что горку из обледеневших нечистот убрали.

    11 января сообщалось, что администрация Благовещенского района дала управляющей компании два дня, чтобы убрать заледеневшие фекалии с улицы. Кроме того, местные власти направили обращение в прокуратуру, а также в государственную жилищную инспекцию региона для аннулирования лицензии управляющей компании, прекратившей выплаты за откачку септиков трех многоквартирных домов.

    Нечистоты из переполненных септиков вылились на улицу населенного пункта 29 декабря 2018 года и потекли вниз. Позднее они заледенели, образовав «горку», с которой начали кататься дети. К очищению септиков была привлечена сторонняя строительная компания.

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