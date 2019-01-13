Фекальную горку в селе Чигири убрали

На улице Алексеевской в селе Чигири завершились работы по уборке наледи, появившейся из-за разлившихся нечистот. Об этом сообщает администрация Благовещенского района. По образовавшейся фекальной горке все новогодние каникулы катались дети.

Как сообщалось ранее, нечистоты лились на дорогу из переполненных септиков домов на улице Алексеевской. Управляющая компания перестала обслуживать эти дома. Проверку ситуации на основании публикации в СМИ начала прокуратура. В пятницу, 11 января, на проблемном участке появилась спецтехника, которая начала убирать нечистоты.

Тем временем на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям Благовещенского района дому назначили временную управляйку, так как прежняя отказалась от обслуживания.