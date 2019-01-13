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13января
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сегодня, 10:48 0

В Белогорске проводят проверку по информации о женщине, доставленной живой в морг

Следователи Белогорска проводят доследственную проверку опубликованной в СМИ информации о гибели жительницы села Васильевка Белогорского района. Женщину посчитали мертвой и направили в морг, где выяснилось, что она жива. Но, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, женщина скончалась.

По имеющейся информации, в морг женщину 1956 года рождения направил сотрудник полиции. «Компания людей, жителей Васильевки, в субботу, 12 января, обнаружила свою родственницу без признаков жизни. Сообщили в полицию, прибывший сотрудник ОВД не стал вызывать скорую помощь, как того требует инструкция, а констатировал смерть женщины самостоятельно, без участия медиков. Вызвал ритуальную службу и направил ее в морг без каких-либо сопроводительных документов», – рассказывал накануне главврач Белогорской больницы Михаил Данилов.

В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям должностного лица, принявшего такое решение. По результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в амурском следственном управлении.

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#Белогорск #происшествия

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