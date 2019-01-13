В Белогорске проводят проверку по информации о женщине, доставленной живой в морг

По имеющейся информации, в морг женщину 1956 года рождения направил сотрудник полиции. «Компания людей, жителей Васильевки, в субботу, 12 января, обнаружила свою родственницу без признаков жизни. Сообщили в полицию, прибывший сотрудник ОВД не стал вызывать скорую помощь, как того требует инструкция, а констатировал смерть женщины самостоятельно, без участия медиков. Вызвал ритуальную службу и направил ее в морг без каких-либо сопроводительных документов», – рассказывал накануне главврач Белогорской больницы Михаил Данилов.

В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям должностного лица, принявшего такое решение. По результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в амурском следственном управлении.