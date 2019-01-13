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13января
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сегодня, 09:27 1

Военные инженеры взорвут заторы на реке Бурее

Военные инженеры взорвут заторы на реке Бурее
Фото: ТВ Центр

Военные инженеры готовят подрыв заторов, образовавшихся из-за оползня на реке Бурее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Привлекаемые подразделения инженерных войск уже провели разведку района и определяются со способами выполнения взрывных работ.

«Специалисты инженерных войск осуществляют подготовку к проведению взрывных работ по проделыванию проранов в заторе из скальных пород. В настоящее время в район выполнения задачи доставляется инженерно-техническое оборудование для проделывания шурфов, специальные инженерные заряды, взрывчатые вещества и оборудование, проводятся расчеты по производству взрывных работ, осуществляется подготовка подразделений инженерных войск к действиям в условиях крайне низких температур», – отметили в военном ведомстве.

Как передает «ТВ Центр», по словам военных, для восстановления течения реки необходимо разрушить перемычку оползня.

«Это можно сделать двумя способами на сегодняшний день. Это с применением авиации с авиабомбами и с применением обычных зарядов. Для этого понадобятся нам порядка 60 тонн взрывчатки, до 100 человек личного состава», – сообщил генерал-майор, начальник управления Железнодорожных войск Восточного военного округа Андрей Козлов.

Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года произошло обрушение скального массива в Бурею. Ниже по течению находится Бурейская ГЭС. В соцсетях появилась неофициальная информация о том, что оползень возник из-за падения ракеты, запущенной с Восточного. Также обсуждался вариант, что в сопку врезался метеорит. Но обе эти версии были отвергнуты специалистами. Ученые сообщили, что это оползень, вызванный термической аномалией.

Из-за повышения уровня воды у посёлка Чекунда в регионе действует режим ЧС. Крупнейший за последние годы оползень серьёзно не сказался на работе Бурейской ГЭС. Хотя образовавшаяся перемычка отсекла около 28 % полезного объёма водохранилища и станции пришлось сократить расход воды до 600 кубометров в секунду.

С наступлением весеннего половодья повышение уровня воды, вызванное оползнем, может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали.

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#военные #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    44 минуты назад

    С природой оползня решили: термическая аномалия. Все просто, как в Люди в черном, после красной вспышки. А природу термической аномалии кто-то объяснит? Жутко интересно, вдруг она где-нибудь в жилом месте ещё раз проявится?

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