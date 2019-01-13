В Белогорске нашли пропавшего 10-летнего мальчика

В Белогорске в результате проведенных поисковых мероприятий нашли и передали родителям пропавшего 10-летнего мальчика. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает амурский следственный комитет.

Как оказалось ребенок находился в гостях у другого мальчика, с котором познакомился на улице на горках. По информации амурского управления МВД, в ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что пропавшего ребёнка видели в центральной части города в компании с другим мальчиком примерно такого же возраста. При проведении поквартирного обхода особое внимание полицейские уделили семьям, в которых воспитываются несовершеннолетние указанного возраста. В доме, где проживает одна из таких семей, сотрудники полиции и обнаружили пропавшего ребёнка. Это произошло сегодня ночью около 1:30.

Выяснилось, что он познакомился на горке с мальчиком и пошёл к нему в гости. Жизни и здоровью найденного ребёнка ничего не угрожает. Его вернули матери. В отношении неё составлен административный материал по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В дальнейшем с семьей будут работать сотрудники органов, входящих в систему профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что ребенок пропал 11 января. Ученик 4 класса около 16 часов ушел из дома № 6 по улице Котовского и не вернулся. Об уходе сына мать сообщила в субботу, 12 января, во второй половине дня. Следователи возбудили уголовное дело.