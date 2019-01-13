Амурские следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи ребенка в Белогорске

Фото: Амур.инфо

Белогорский отдел СУ СК РФ по Амурской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «убийство малолетнего». Об этом сообщается на официальном сайте Амурского следственного управления. Пропавшего мальчика ищут следователи, сотрудники полиции и добровольцы из числа местных жителей.

Как сообщало Амур.инфо, 11 января в Белогорске из дома по улице Котовского, 6 ушел 10-летний Кирилл Вяткин. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Следователь провел осмотр места последнего пребывания мальчика. К поискам привлекли добровольцев.

Приметы мальчика: рост около 135 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые. Был одет: шапка вязаная белого цвета, поверх – шапка-ушанка чёрного цвета, брюки утеплённые чёрного цвета, пуховик цвета тёмно-зелёного цвета с чёрными полосами на рукавах.

Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах исчезновения Кирилла Вяткина или месте его нахождения, просят сообщить дежурному по следственному управлению +7(924) 744-00-20 или в полицию по телефону 102.

Фото: www.instagram.com/belogorck.ru