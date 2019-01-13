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13января
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сегодня, 08:16 0

Выпускники вузов будут защищать вместо дипломов стартапы

Выпускники российских вузов смогут предоставлять вместо дипломной работы собственный стартап. Обучать подготовке бизнес-проектов студентов начнут с этого года в рамках программы «Цифровая экономика», рассказали журналистам в Минобрнауки.

«Известия» сообщают, что существующий порядок аттестации допускает стартапы, поэтому вносить поправки в законодательство не потребуется. Более того, многие высшие учебные заведения уже внедрили подобную практику.

Эксперты отмечают, что Россия может стать новатором в этой области ввиду отсутствия данного опыта у зарубежных стран. Однако для успешной реализации идеи потребуется внести изменения в образовательную программу и определить критерии оценки проектов. Мера будет мотивировать выпускников работать по специальности, ожидают специалисты.

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#вузы #образование

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