Выпускники вузов будут защищать вместо дипломов стартапы

Выпускники российских вузов смогут предоставлять вместо дипломной работы собственный стартап. Обучать подготовке бизнес-проектов студентов начнут с этого года в рамках программы «Цифровая экономика», рассказали журналистам в Минобрнауки.

«Известия» сообщают, что существующий порядок аттестации допускает стартапы, поэтому вносить поправки в законодательство не потребуется. Более того, многие высшие учебные заведения уже внедрили подобную практику.

Эксперты отмечают, что Россия может стать новатором в этой области ввиду отсутствия данного опыта у зарубежных стран. Однако для успешной реализации идеи потребуется внести изменения в образовательную программу и определить критерии оценки проектов. Мера будет мотивировать выпускников работать по специальности, ожидают специалисты.