Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 05:27

Гороскоп на 13 января: Весов не поймут, Козерогов ждут соблазны

Гороскоп на 13 января: Весов не поймут, Козерогов ждут соблазны

Восход Солнца: 08:25
Заход Солнца: 16:51
Солнце в Козероге.

Овен. Сегодня что-то вызовет у Вас любопытство, однако звезды подсказывают, что им все и ограничится. Плюсы этого дня – возможность выдержать паузу, прийти к временному компромиссу, свести дело к шутке.

Телец. Первая половина дня будет медленной и растянутой. Вечер лучше провести на природе или в шумной компании.

Близнецы. Прибыли могут подрасти, однако большая часть полученных денег скорее всего уйдет на текущие расходы. Постарайтесь меньше тратить деньги на различные мелочи.

Рак. Вам придется оправдываться, извиняться и даже одаривать презентами малознакомых личностей.

Читайте также
Гороскоп на неделю 7 – 13 января: Львов ждет перелом в судьбе, а Близнецы будут много общаться

Лев. Сегодня Вам трудно видеть партнера или собеседника насквозь. Для многих Львов чужие чувства и намерения останутся тайной, даже если Вам кажется, что Вы знаете человека на все 100 процентов.

Дева. Этот день символизирует обыденность, скуку. Сегодня стоит навести порядок в доме и выкинуть весь ненужный хлам.

Весы. Вам будет обидно за то, что никто его не понимает. Вы даже на свою кошку разозлитесь, ведь она не обращает на вас внимания.

Скорпион. Окружающие начнут обсуждать вашу личность и поступки. Внешнее спокойствие позволит достойно выйти из сложившейся ситуации.

Читайте также
Гороскоп на январь 2019 года: у Раков изменится жизнь, Львы почувствуют свободу

Стрелец. Сегодня у Стрельцов возможен интересный разговор с домочадцами или близкими друзьями по интересам. Заменой живому общению станет дистанционный контакт, например, переписка.

Козерог. День будет наполнен различными соблазнами, и нужно четко понимать, что вы можете себе позволить, а где стоит сказать «нет».

Водолей. Дела, которые не будут приносить удовлетворения, лучше отложить на некоторое время. Поступившую информацию обязательно проверяйте, причем самостоятельно.

Рыбы. Постарайтесь сосредоточиться на профессиональных делах. Если на работе все пойдет хорошо, вы сумеете легко добиться поставленных целей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось отбросы, юродивый, Альпы, танго, то посмотрите значение в соннике.

Просмотров всего: 454

#гороскоп #гороскоп на день

распечатать


В России и мире

Ученые обнаружили новое средство от кашля
В России и мире

На похороны крокодила в Индии пришло 500 человек
В России и мире 2

Китаянка перестала слышать мужчин

В России и мире 1

Исследователи приняли из космоса новый сигнал

Общество

Гороскоп на 12 января: Водолеи попадут в конфликтную ситуацию, Стрельцы попробуют что-то новое
Общество 1

Гороскоп на 11 января: Львы выступят слушателями, а Рыбы всем помогут
Общество 2

Гороскоп на 10 января: Скорпионы отдохнут, Девы ищут компромисс

Общество 2

Астрологический прогноз на 9 января: Козероги получат деньги, у Овнов много эмоций
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь