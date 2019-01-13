Гороскоп на 13 января: Весов не поймут, Козерогов ждут соблазны

Восход Солнца: 08:25

Заход Солнца: 16:51

Солнце в Козероге.

Овен. Сегодня что-то вызовет у Вас любопытство, однако звезды подсказывают, что им все и ограничится. Плюсы этого дня – возможность выдержать паузу, прийти к временному компромиссу, свести дело к шутке.

Телец. Первая половина дня будет медленной и растянутой. Вечер лучше провести на природе или в шумной компании.

Близнецы. Прибыли могут подрасти, однако большая часть полученных денег скорее всего уйдет на текущие расходы. Постарайтесь меньше тратить деньги на различные мелочи.

Рак. Вам придется оправдываться, извиняться и даже одаривать презентами малознакомых личностей.

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Лев. Сегодня Вам трудно видеть партнера или собеседника насквозь. Для многих Львов чужие чувства и намерения останутся тайной, даже если Вам кажется, что Вы знаете человека на все 100 процентов.

Дева. Этот день символизирует обыденность, скуку. Сегодня стоит навести порядок в доме и выкинуть весь ненужный хлам.

Весы. Вам будет обидно за то, что никто его не понимает. Вы даже на свою кошку разозлитесь, ведь она не обращает на вас внимания.

Скорпион. Окружающие начнут обсуждать вашу личность и поступки. Внешнее спокойствие позволит достойно выйти из сложившейся ситуации.

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Стрелец. Сегодня у Стрельцов возможен интересный разговор с домочадцами или близкими друзьями по интересам. Заменой живому общению станет дистанционный контакт, например, переписка.

Козерог. День будет наполнен различными соблазнами, и нужно четко понимать, что вы можете себе позволить, а где стоит сказать «нет».

Водолей. Дела, которые не будут приносить удовлетворения, лучше отложить на некоторое время. Поступившую информацию обязательно проверяйте, причем самостоятельно.

Рыбы. Постарайтесь сосредоточиться на профессиональных делах. Если на работе все пойдет хорошо, вы сумеете легко добиться поставленных целей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось отбросы, юродивый, Альпы, танго, то посмотрите значение в соннике.