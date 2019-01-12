В Белогорске пропал 10-летний мальчик

В Белогорске разыскивают 10-летнего мальчика. В полиции рассказали, что 11 января около 16 часов из дома № 6 по улице Котовского ушел несовершеннолетний Кирилл Вяткин, ученик 4 класса школы № 10. Ранее он из дома не уходил. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Об уходе сына мать сообщила в субботу, 12 января, во второй половине дня. В Белогорске мать с сыном находятся всего месяц. Ранее жили в селе Широкий Лог Серышевского района.

Приметы мальчика: рост около 135 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые. Был одет: шапка вязаная белого цвета, поверх - шапка-ушанка чёрного цвета, брюки утеплённые чёрного цвета, пуховик цвета хамелеон (тёмно-зелёного цвета) с чёрными полосами на рукавах.

Всем, кому что-либо известно о нахождении подростка, необходимо незамедлительно сообщить на телефон оперативного дежурного отдела полиции 02 (сот 102) или по телефонам: 2-07-53, 2-19-21.