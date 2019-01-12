В ПРИАМУРЬЕ СОЗДАДУТ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПО ВОПРОСАМ ТКО.

Областное министерство природных ресурсов создаст проектный офис по формированию комплексной системы для реализации закона по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в регионе. Руководителем проектного офиса назначен и.о. министра Василий Офицеров.

Такое решение было принято в областном правительстве на совещании по вопросу подготовки к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-служба областного правительства.

В отчёте об итогах прохождения новогодних праздников на территории области в части своевременного вывоза управляющими компаниями твёрдых коммунальных отходов министра ЖКХ Сергей Гордеев отметил, что с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года на территории области данная работа была проведена на должном уровне. Только в Тынде поступали жалобы от граждан через социальные сети о том, что мусор не вывозился несколько дней, но вопрос был оперативно решен.

Также на совещании был рассмотрен доклад исполняющего обязанности министра природных ресурсов Амурской области Василия Офицерова об инвентаризации свалок на территориях муниципальных образований области.

С представителями региональных операторов были рассмотрены вопросы о ходе заключения договоров регоператоров с юридическими лицами на вывоз и утилизацию ТКО.

Рабочая комиссия рассмотрела вопросы готовности органов местного самоуправления к проведению замеров твёрдых коммунальных отходов согласно доведенного графика, в том числе создание рабочих групп, состоящих из представителей администраций муниципальных районов, городских округов, региональных операторов, предпринимательского сообщества и Общероссийского народного фронта.

Все запланированные мероприятия по замеру твёрдых коммунальных отходов и инвентаризации свалок начнутся в Приамурье уже в январе текущего года.

Также распоряжением губернатора дано поручение министерству природных ресурсов создать проектный офис по формированию комплексной системы для реализации закона по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в регионе. Руководителем проектного офиса назначен Василий Офицеров.

«В данном проектном офисе будут обрабатываться вопросы, поступающие от всех участников проекта и всех людей, у которых возникают проблемы или вопросы по переходу на новую систему обращения с ТКО. Рабочая группа проектного офиса будет консолидировать все направления по данной теме», – отметил зампред правительства Владимир Кобелев.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с 2019 года Амурская область должна была перейти на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами. Однако в декабре стало известно, что многие муниципалилеты к ней не готовы. Поэтому запуск реформы отложили на 1 апреля. Но некоторые управляющие компании все равно начали собирать деньги за утилизацию мусора с начала года.