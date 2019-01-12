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12января
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сегодня, 19:38 11

Детей-безбилетников могут запретить высаживать из общественного транспорта

Детей-безбилетников могут запретить высаживать из общественного транспорта
Фото: Антон Новодережкин

В Минтрансе обсуждается возможность полного запрета высаживать детей-безбилетников из транспорта. Министр Евгений Дитрих в ответном письме на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина сообщил, что такой законопроект доработан после замечаний Государственно-правового управления президента России и недавно внесен в правительство.

В депутатском запросе Горелкин просил министра сообщить о судьбе законопроекта о запрете высаживать безбилетников (прежде всего, детей), оставляя их, по сути, в опасной для жизни ситуации. Депутат привел в качестве примеров целый ряд резонансных историй, в том числе, когда действия водителей или кондукторов приводили к трагическим последствиям.

Дитрих сообщил, что в документе, внесенном в правительство, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта отказавшихся от уплаты административного штрафа и оплаты стоимости проезда безбилетников, в том числе не достигших 16-летнего возраста, если это поставит человека «в опасное для жизни или здоровья состояние».

Кроме того, отметил глава Минтранса, сейчас ведомство по предложениям детского омбудсмена Анны Кузнецовой прорабатывает вопрос о внесении изменений в соответствующий проект федерального закона.

Цель – в ведении полного запрета на принудительную высадку из транспорта безбилетников, не достигших 16-летия. Однако, отметил министр, это не освобождает родителей или иных законных представителей от оплаты проезда ребенка и административного штрафа, сообщают «Вести».

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#дети #закон #транспорт

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Комментарии
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  • tka4ev

    tka4ev
    1 час назад

    А не хотят ли они наоборот обеспечить всем детям и прочим, кого нельзя высаживать, оплату за свой счёт?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Что дети — это забота исключительно их родителей, которых она и призывает самостоятельно решать свои проблемы. Что «государство в принципе никому ничего не должно».

    И завершила свой искрометный спич сентенцией «государство не просило вас рожать»

    https://www.mk.ru/politics/2018/11/05/vas-rozhat-ne-prosili-zachem-narodu-gosudarstvennye-chinovniki.html

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    тогда перевозка детей будет БЕСПЛАТНОЙ, как бы, но потери будут перекладывать на билет для взрослых. В автобусе можно отказываться от детей, чтобы сэкономить..

  • vertex

    vertex
    1 час назад



    это не освобождает родителей или иных законных представителей от оплаты проезда ребенка и административного штрафа,



    Водитель будет следовать к родителям безбилетника и трясти с них штраф монтировкой.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Каким образом водитель будет доставлять нарушителей? Или он уполномочен выписывать штраф?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Отвлекать всё это будет и создавать опасную ситуацию на дороге.

    https://sputnik-georgia.ru/video/20181102/242779327/V-Kitae-iz-za-isteriki-zhenschiny-propustivshey-ostanovku-avtobus-upal-s-mosta-v-reku-Video.html

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    1 час назад

    Никто не будет работать бесплатно, особенно маршрутезаторы.

  • Интерн

    Интерн
    45 минут назад

    Прошел год из десятилетия детства. И что хорошего сделали для детей? Какие законы приняли в их пользу? Проезд бы вообще детям бесплатно сделали. А то только душат народ налогами, всё против простых людей

  • uslon

    uslon
    40 минут назад

    Вот и официальные "зайцы". Народ не преминет воспользоваться шансом на бесплатный проезд.

  • Oldlord

    Oldlord
    34 минуты назад

    Для Благи надо другой закон принимать!

    Не допускающий препятствие выходу детей, не оплативших проезд, из автобуса.

    У нас ведь билеты продают не при посадке в автобус, а при выходе из него.

  • V.M.

    V.M.
    31 минута назад

    ОБЩЕСТВО

    Чтобы не высадили. Где и когда школьникам можно ездить бесплатно

    TUT.BY

    Школьники могут ездить в общественном транспорте бесплатно при наличии справки из школы. При этом руководители автопарков рекомендуют контролерам и кондукторам даже при ее отсутствии не высаживать ребенка из транспорта. Тем не менее периодически такие случаи встречаются в Минской области и в столице. TUT.BY узнал, когда школьник может ездить бесплатно в Минске, областных центрах и пригородах.

    Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

    Минск и пригороды. В 2017 году норму о бесплатном проезде минских школьников прописали в отдельном документе. Платить за проезд во всех видах общественного транспорта не нужно как столичным школьникам, так и тем, кто живет в Минском районе и ездит на учебу в Минск. В столичном транспорте дети и подростки могут ездить бесплатно круглый год, в пригородных автобусах — только с 1 сентября по 30 июня.

    Льгота дается школьникам на основании электронной карты учащегося или справки с указанием номера школы и домашнего телефона.

    Областные города освобождают школьников от платы за проезд на основании постановления Совмина «О некоторых вопросах проезда обучающихся». Согласно документу, по справке из школы все белорусские ученики могут ездить бесплатно на городском транспорте от места жительства к месту обучения и обратно в период с 1 сентября по 30 июня. Даты для 11-классников отдельно не прописаны, но считается, что после выпускного они должны покупать талоны. Школьники из сельской местности, которые ездят в областной центр учиться (хотя школа есть рядом), должны платить за проезд. Правда, плату для них могут отменить местные власти.

    В Гомельской, Брестской и Могилевской области проезд на кружки и секции для школьников даже в выходные бесплатный, но, по правилам, в школьной справке должно быть прописано, в каких именно кружках занимается ребенок.

    Директор «Витебскоблавтотранса» Василий Дятлов рассказал, что в работе контролеры руководствуются постановлением Совмина, и дети со справками ездят бесплатно. В остальных случаях — это вопрос «морального отношения».

    — Мы предупреждали работников, чтобы у нас конфликтов с проездом детей в общественном транспорте не было. Видимо, люди все понимают, потому что у нас за все время не было таких проблем: ни одной ни письменной, ни телефонной жалобы.

    И в Минске, и в областях транспортники заверяют: дети имеют право ездить в общественном транспорте самостоятельно, и контролеры получают рекомендации их не высаживать.

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