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12января
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сегодня, 19:10 0

Автогонки на Чигиринском водохранилище завершились победой благовещенцев

Автогонки на Чигиринском водохранилище завершились победой благовещенцев
Фото: www.amur.info

Под Благовещенском на Чигиринском водохранилище прошли соревнования по ледовым автомобильным гонкам. Это был первый этап сразу двух чемпионатов – города Благовещенска и Амурской области. Весь пьедестал почета заняли гонщики амурской столицы.

Исполнительный директор областного отделения РАФ Алексей Шматок рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что в гонках приняли участие спортсмены из Благовещенска и Свободного. Это был первый этап соревнований. Результаты шли в зачет сразу двух чемпионатов: города и области. Причем на уровне города таких этапов будет три, а на уровне области – шесть.

По итогам всех заездов первое место занял Иван Прасков. Серебряным призером назван Владимир Курдюмов. А замкнул тройку лидеров человек, который в Благовещенске известен не только как спортсмен, – Виктор Черемисин.

Следующий этап ледовых автогонок пройдет 19 января на той же трассе Чигиринского водохранилища.

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#спорт #транспорт

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