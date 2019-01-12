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12января
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сегодня, 17:54 10

Трутнев: центр по переработке ядерных отходов создается для очищения земель Приморья

Трутнев: центр по переработке ядерных отходов создается для очищения земель Приморья
Фото: minvr.ru

Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в бухте Сысоева в Приморском крае создается с целью очистки региона от оставшихся ядерных отходов, а не завоза новых. Так полпред в ДФО Юрий Трутнев прокомментировал информацию о петиции против создания этого центра.

«Центр строится для того, чтобы очистить Приморье, а не для того, чтобы что-то туда ввезти дополнительно», – заверил он.

Вице-премьер добавил, что если центр не строить, то «эти отходы там и останутся, ими никто не будет заниматься, земля не будет очищена». Полпред напомнил, что отработанное ядерное топливо копилось в крае с 1960-х годов. Большая его часть «давно из Приморья вывезена и утилизирована, но осталось некоторое, довольно значительное количество, порядка 40 тысяч кубометров отходов не столь высокого класса опасности, тем не менее, имеющих определенный радиоактивный фон».

«Это загрязненная земля, металлы и конструкции. Это не топливо и не радиоактивные элементы, а вещи со вторичной, наведенной радиоактивностью. Их тоже надо почистить и убрать», – пояснил Трутнев.

По его словам, для этой работы необходима определенная технология, «и центр, собственно, строится для того, чтобы переработать всю эту оставшуюся массу невысокой радиационной активности». Он добавил, что из указанной радиоактивной массы планируется полностью очистить 38,5 тысячи кубометров.

«Оставшиеся материалы, порядка 1,5 тысячи кубометров, имеющие фоновую радиоактивность, просто вывезти в специальные места хранения на территории РФ, в специально оборудованные для этого хранилища, обладающие необходимыми системами защиты», – рассказал Трутнев.

Вице-премьер уточнил, что переработанные отходы могут быть вывезены в пункт захоронения ядерных отходов «Маяк» в Челябинской области, сообщает ТАСС.

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#Дальний Восток #здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    По словам Трутнева: «Центр строится для того, чтобы очистить Приморье, а не для того, чтобы что-то туда ввезти дополнительно», – заверил он. Тогда возникает вопрос: при чём здесь Япония???

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Нашёл кого слушать. Красиво поёт. По максимуму заточены на получение бабла от иностранных инвесторов и по барабану на очищение российской земли.

  • Sah

    Sah
    3 часа назад



    и центр, собственно, строится для того, чтобы переработать всю эту оставшуюся массу невысокой радиационной активности



    врет,

    строится



    Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов



    где тут предполагается переработка?

  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад

    А еще что пообещают?

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    осталось некоторое, довольно значительное количество, порядка 40 тысяч кубометров отходов не столь высокого класса опасности, тем не менее, имеющих определенный радиоактивный фон». «Это загрязненная земля, металлы и конструкции. Это не топливо и не радиоактивные элементы, а вещи со вторичной, наведенной радиоактивностью. Их тоже надо почистить и убрать», – пояснил Трутнев

    . Интересно а радиоактивная вода и прочие радиоактивные элементы с Фукусимы за деньги случайно не захотят там захоронить?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    И эти люди еще всерьез размышляют, как привлечь население на ДВ?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Если сам вова врёт как сивый мерин, то его друганы и подавно.

  • Антифашер

    Антифашер
    1 час назад

    Это на будущее очищают Сибирь и ДВ от радиоактивных отходов чтобы передать потом эти очищенные земли в хорошие руки...

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    1 час назад

    Благодетель ты наш. Хорошо поёшь.

  • Graf1977

    Graf1977
    55 минут назад

    Очередная лейка народу в уши!

    А то что центр планируют построить на берегу бухты что бы можно было доставлять эти отходы морем, сразу вопрос: от куда?

    И то что этот центртбудет строится по договоренности и с участием инвестиций Японии, ответ очевиден!

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