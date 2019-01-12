Трутнев: центр по переработке ядерных отходов создается для очищения земель Приморья

Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в бухте Сысоева в Приморском крае создается с целью очистки региона от оставшихся ядерных отходов, а не завоза новых. Так полпред в ДФО Юрий Трутнев прокомментировал информацию о петиции против создания этого центра.

«Центр строится для того, чтобы очистить Приморье, а не для того, чтобы что-то туда ввезти дополнительно», – заверил он.

Вице-премьер добавил, что если центр не строить, то «эти отходы там и останутся, ими никто не будет заниматься, земля не будет очищена». Полпред напомнил, что отработанное ядерное топливо копилось в крае с 1960-х годов. Большая его часть «давно из Приморья вывезена и утилизирована, но осталось некоторое, довольно значительное количество, порядка 40 тысяч кубометров отходов не столь высокого класса опасности, тем не менее, имеющих определенный радиоактивный фон».

«Это загрязненная земля, металлы и конструкции. Это не топливо и не радиоактивные элементы, а вещи со вторичной, наведенной радиоактивностью. Их тоже надо почистить и убрать», – пояснил Трутнев.

По его словам, для этой работы необходима определенная технология, «и центр, собственно, строится для того, чтобы переработать всю эту оставшуюся массу невысокой радиационной активности». Он добавил, что из указанной радиоактивной массы планируется полностью очистить 38,5 тысячи кубометров.

«Оставшиеся материалы, порядка 1,5 тысячи кубометров, имеющие фоновую радиоактивность, просто вывезти в специальные места хранения на территории РФ, в специально оборудованные для этого хранилища, обладающие необходимыми системами защиты», – рассказал Трутнев.

Вице-премьер уточнил, что переработанные отходы могут быть вывезены в пункт захоронения ядерных отходов «Маяк» в Челябинской области, сообщает ТАСС.