Женщина, которая в морге Белогорска оказалась живой, скончалась

«Компания людей, жителей Васильевки, в субботу, 12 января, обнаружила свою родственницу без признаков жизни. Сообщили в полицию, прибывший сотрудник ОВД не стал вызывать скорую помощь, как того требует инструкция, а констатировал смерть женщины самостоятельно, без участия медиков. Вызвал ритуальную службу и направил ее в морг без каких-либо сопроводительных документов», – сообщил Михаил Данилов.

В морг женщину доставили в 9:40 утра, и сразу она стала подавать признаки жизни. Санитар немедленно вызвал реанимацию. В 10:00 пострадавшая была доставлена в реанимацию Белогорской больницы, где в течение двух часов врачи пытались ее спасти, однако в 12:00 она скончалась, предположительно, от переохлаждения и отравления, сообщает пресс-служба областного минздрава.

В пресс-службе областного управления МВД отметили, что начальником МО МВД России «Белогорский» назначена служебная проверка действий сотрудника полиции.