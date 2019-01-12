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сегодня, 17:35 15

Женщина, которая в морге Белогорска оказалась живой, скончалась

Женщина, которая в морге Белогорска оказалась живой, скончалась
Фото: Patrztu.news

Пожилая женщина из села Васильевка Белогорского района, которую сочли мертвой и доставили в морг живой, все-таки скончалась. Об этом сообщил главный врач Белогорской больницы Михаил Данилов.

«Компания людей, жителей Васильевки, в субботу, 12 января, обнаружила свою родственницу без признаков жизни. Сообщили в полицию, прибывший сотрудник ОВД не стал вызывать скорую помощь, как того требует инструкция, а констатировал смерть женщины самостоятельно, без участия медиков. Вызвал ритуальную службу и направил ее в морг без каких-либо сопроводительных документов», – сообщил Михаил Данилов.

В морг женщину доставили в 9:40 утра, и сразу она стала подавать признаки жизни. Санитар немедленно вызвал реанимацию. В 10:00 пострадавшая была доставлена в реанимацию Белогорской больницы, где в течение двух часов врачи пытались ее спасти, однако в 12:00 она скончалась, предположительно, от переохлаждения и отравления, сообщает пресс-служба областного минздрава.

В пресс-службе областного управления МВД отметили, что начальником МО МВД России «Белогорский» назначена служебная проверка действий сотрудника полиции.

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#Белогорск #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Скорая на такие вызовы не ездит, а родственники вызывают мента, который пишет справку даже не взглянув на умершего, а может и живого. Так было с моей тётей, только она умерла реально.

  • Sah

    Sah
    2 часа назад



    Скорая на такие вызовы не ездит



    должна

  • vertex

    vertex
    2 часа назад



    предположительно, от переохлаждения



    В грузовике завёрнутой в ковёр везли что ли?

    В Благе на похоронах дядьки одного был в криминальном морге, так пока ждали в автобусе.

    Видел как подвозили в грузовике завёрнутое тело, может сами родственники из деревень ближайших?

  • Max-1990

    Max-1990
    2 часа назад

    История полная жесть конечно (((

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Уже в центральных сми появилась.

  • кулибин

    кулибин
    2 часа назад

    Чо за "гонево"!Скорая+участковый,дальше ритуалка, все

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    Алиса65

    Скорая на такие вызовы не ездит,



    Чушь не несите.



    а родственники вызывают мента, который пишет справку даже не взглянув на умершего, а может и живого. Так было с моей тётей, только она умерла реально.



    Вашей тете сильно повезло. С такими родственничками могли тоже живой в морг привезти.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Вы там всех родственников, походу знаете.

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    vertex

    Вы там всех родственников, походу знаете.



    Вы это мне?

    Чего мне их знать? Или считаете, что я вчера родился, никого никогда не хоронил, а о процедуре оформления покойника в морг узнал сию минуту?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Ну Вы так сказали, с такими родственничками, вот и подумал, что знаете их.

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    1 час назад

    Алиса65

    Скорая на такие вызовы не ездит, а родственники вызывают мента, который пишет справку даже не взглянув на умершего, а может и живого. Так было с моей тётей, только она умерла реально.



    Что за сраную бредятину вы пишете?

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    1 час назад

    Max-1990

    История полная жесть конечно (((



    Не особо. Все было чинно и благородно. Все сделали свою работу. Медики умницы. Кто вызывал скорую - тоже красавчик)))

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    1 час назад

    vertex

    Уже в центральных сми появилась.



    Ну, этих стервятников хлебом не корми, дай в морг затулить свои клювы.

  • Oldlord

    Oldlord
    46 минут назад

    Алиса65

    Скорая на такие вызовы не ездит,



    Кто вам это сказал?

    Скажу по секрету, вас просто обманули!

  • Neverhood

    Neverhood
    40 минут назад

    ... всё-таки.... Вот это оборот

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