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12января
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сегодня, 16:52 4

Интернет: в Бурею упала ракета, территория аномалии оцеплена (видео)

Интернет: в Бурею упала ракета, территория аномалии оцеплена (видео)
Фото: www.amur.info

В соцсетях появляется неофициальная информация о том, что оползень на реке Бурее возник из-за падения ракеты. Люди публикуют видео, в которых сообщают, что дороги в данном районе перекрыты, а села вблизи аномалии будут эвакуировать.

В соцсетях среди амурчан завирусилась запись телефонного разговора, в котором двое неизвестных мужчин обсуждают ситуацию, возникшую на реке Бурее, где большой оползень перекрыл русло. Один из них сообщает, что сопку снесла ракета.

«Рассекретили данные: упала ракета. Три с космодрома Восточный взлетели, а одну потеряли. И вот она упала на эту сопку и снесла ее», – заявляет мужчина.

Он также говорит о том, что в верховьях реки началось подтопление села, и его будут эвакуировать. Кроме того, собеседники обсудили то, что район Бурейского водохранилища оцеплен. Об этом также сообщают амурчане, которые опубликовали видео. Ранее, по их словам, несколько человек на автобусе выехали на водохранилище, а в пятницу, 11 января, когда пытались проехать в поселок Талакан Бурейского района, дорогу им преградили большие бетонные блоки.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», между 9 и 12 декабря в Верхнебуреинском районе Хабаровского края в 70-80 километрах от поселка Чекунда произошел сход грунта с сопки общей массой 3-4 миллиона тонн, перекрывший русло Буреи. Первооткрыватели этой аномалии предположили, что в ближайшую сопку врезался метеорит. Но позже от этой версии отказались.

Оползень перекрыл русло реки, и это в будущем может оказать негативное воздействие на работу Бурейской ГЭС. К месту происшествия выдвинулись военные, которые займутся расчисткой завала.

Ученые смогли вылететь на место происшествия только 25 декабря, сообщает «Амурский меридиан». «По предварительной оценке, можно сказать, что сошел оползень. Это явление природное, естественного характера, не уникальное, но редкое в этом районе, хотя встречается как на территории Дальнего Востока, так и Хабаровского края», – сообщил главный научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДФО РАН Алексей Махинов.

Издание также сообщает, что японский метеоспутник Himawari-8 зафиксировал, что 12 декабря в 09:50 в этом районе была отмечена термическая аномалия, которая, по мнению специалистов, и стала причиной завала. Глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов заявлял журналистам: «Мы, конечно, не исключаем падения каких-то технических средств, но, как правило, они падают вертикально. Здесь было видно, что объект заходил под большим углом».

В издании отмечают, что запусков с Восточного в тот период не было. Кроме того, отработанная ступень ракеты могла бы только оцарапать сопку, но не обрушить ее.

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#интернет #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Хончо

    Хончо
    33 минуты назад

    Журнализды Амур.инфо просто обожают распространять фейки!

  • Кирил

    Кирил
    19 минут назад

    Нет.это не ракета.Это мериканьский В1В. Сели на вынужденную. Дошли до ближайшего магазина и теряют человеческий облик от коньяка боярышник.

  • холостяк

    холостяк
    6 минут назад

    У меня 100% информация что там, на глубине 30-50м лежит инопланетный корабль с пришельцами. Плачу тысячу евро за кг корабля и сто тысяч евро за кг пришельца. Живой намного дороже. Рус Гидро меня за помощь рытья котлована не благодарите только деньгами мой счет………..

  • Гефест

    Гефест
    1 минута назад

    Посмотрите видео, это точно не оползень, сопку разворотило каким то взрывом. Исходя из логики, раз военных ставят устранить завал, видимо по их вине он и произошел.

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