В Белогорске откроют специализированный тир

В Белогорске скоро появится тир. Новое спортивное сооружение площадью более 370 квадратных метров в скором времени станет одной из площадок по проведению соревнований по стрельбе. Здесь будут огневая зона, учебный класс, помещение для хранения спортивного инвентаря и вспомогательные помещения.

Тир будет оснащен электронными мишенными установками Рекорд-25СД и Рекорд-50 на 25 и 50 метров и пулеулавливателями.

Глава Белогорска Станислав Мелюков провел выездное совещание в здании строящегося тира.

«В настоящее время выполнены на 100 % работы по наружным тепловым, канализационным, водопроводным сетям, отоплению, электроснабжению, утепления фасада, а также вертикальной планировки, устройству тротуара из тротуарной плитки, асфальтобетонной отмостки и проезжей части, – рассказала специалист УКС Наталья Маркова. – Выполнены огнезащитная обработка деревянных конструкций, устройство выравнивающих стяжек, пароизоляция, кафельная плитка на полах в санузлах, штукатурка стен в административном корпусе, в огневой зоне. А также противорикошетная обшивка стен листовой сталью, выполняется броневая защита светильников. Из отделочных работ осталось покрасить потолки и стены. Вскоре предстоит монтаж электронных мишеней, покрытие полов резиновой крошкой».

После завершения работ объект войдет в структуру ДЮСШ № 2. Ранее на территории Белогорска не было специализированного спортивного сооружения для стрельбы. Еще в 2012 году был изготовлен проект на реконструкцию и оснащение помещения недостроенного в советское время здания тира школы № 5. Здание тира возводили вместе со школой более 25 лет назад. Теперь строители реконструируют одноэтажное задние. Планируется открытие тира к 23 февраля, сообщает сайт администрации Белогорска.