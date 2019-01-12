Юрий Чайка попросил в разы увеличить зарплаты прокуроров

Генеральный прокурор Юрий Чайка предложил поднять зарплату прокурорам в два-три раза. С таким предложением – уравнять доходы прокуроров и судей до 170 тысяч рублей – он обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Свою инициативу генпрокурор обусловил опытом развитых стран, где «конституционно-правовое положение прокуроров, уровень их социальной защищенности, включая финансирование, соответствуют судейскому». Он также подчеркнул, что прокуроры, как и судьи, обеспечивают «конституционную законность, защиту прав граждан и интересов государства».

Кроме того, Чайка выразил недовольство из-за того, что его коллеги из Следственного комитета прорабатывают вопрос об увеличении зарплат своих сотрудников до прокурорского уровня. По мнению генпрокурора, статус его подопечных должен быть выше, чем у сотрудников «поднадзорных правоохранительных органов», сообщает РИА Новости.