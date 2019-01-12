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12января
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сегодня, 15:55 9

Юрий Чайка попросил в разы увеличить зарплаты прокуроров

Юрий Чайка попросил в разы увеличить зарплаты прокуроров
Фото: ria.ru

Генеральный прокурор Юрий Чайка предложил поднять зарплату прокурорам в два-три раза. С таким предложением – уравнять доходы прокуроров и судей до 170 тысяч рублей – он обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Свою инициативу генпрокурор обусловил опытом развитых стран, где «конституционно-правовое положение прокуроров, уровень их социальной защищенности, включая финансирование, соответствуют судейскому». Он также подчеркнул, что прокуроры, как и судьи, обеспечивают «конституционную законность, защиту прав граждан и интересов государства».

Кроме того, Чайка выразил недовольство из-за того, что его коллеги из Следственного комитета прорабатывают вопрос об увеличении зарплат своих сотрудников до прокурорского уровня. По мнению генпрокурора, статус его подопечных должен быть выше, чем у сотрудников «поднадзорных правоохранительных органов», сообщает РИА Новости.

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#российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Подполковник

    Подполковник
    1 час назад

    Это нормально, будем кормить ораву дармоедов

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    1 час назад

    зарплаты врачей и педагогов он в разы не хочет увеличить?

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    а прожиточный минимум поднять до 25000?

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Ого...зачем так много им платить...депутаты считают, что в России можно и на 10.000 достойно кормиться....

    С уважением

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    1 час назад

    Пернатый совсем обнаглел. А может трутням в мантиях зп понизить? Тогда и уровняются.

  • anschutka

    anschutka
    54 минуты назад

    Совсем уже берега потеряли

  • ямщик

    ямщик
    48 минут назад

    Добавят.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    37 минут назад

    А че, у прокурорских сейчас зп 60 тыр?

  • krasnova

    krasnova
    15 минут назад

    а не жирно ли будет

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